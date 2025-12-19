Home GrossetoPediatria: un carico di doni dai Vigili del Fuoco in pensione per i piccoli pazienti
Pediatria: un carico di doni dai Vigili del Fuoco in pensione per i piccoli pazienti

di Redazione
Grosseto. Proseguono i gesti di vicinanza nei confronti di bambine e bambini della Pediatria dell’ospedale di Grosseto.

In occasione delle festività natalizie, i Vigili del Fuoco in pensione hanno fatto visita nel reparto diretto dalla dottoressa Susanna Falorni.

Un rituale che si ripete ogni anno, in occasione del Natale, ma che tutte le volte assume un significato speciale. A tutto il gruppo è andato il ringraziamento dello staff degli ambulatori, del reparto e del Pronto soccorso pediatrico di Grosseto.

