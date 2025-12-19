Commissione Pari opportunità Amiata grossetana: scuola media premiata per la creazione del logo

Roccalbegna (Grosseto). La scuola secondaria di primo grado “Ambrogio Lorenzetti” di Roccalbegna è stata premiata per aver vinto il concorso per la realizzazione del logo ufficiale della Commissione pari opportunità Amiata grossetana.

Un riconoscimento che celebra la creatività degli studenti e l’impegno dei docenti nel promuovere i valori dell’uguaglianza e del rispetto delle differenze.

Il logo, ideato dallo studente Enea Silenzi, unisce i simboli dell’uomo e della donna con il segno dell’infinito, per rappresentare l’eguaglianza che deve durare per sempre, e il simbolo della montagna, in omaggio al Monte Amiata. Come ha spiegato Enea durante la premiazione: «Il logo unisce i valori delle pari opportunità con l’identità del nostro territorio».

Alla cerimonia erano presenti la presidente della Commissione pari opportunità Amiata grossetana, Lucia Nannetti, i commissari Giuliano Savelli e Lisa Russo, la consigliera comunale con delega all’istruzione, Fabrizia Palmacci, la dirigente Annalisa Capocci, la vicepreside Cristina Bizzarri e il personale docente.

La presidente Lucia Nannetti ha voluto ringraziare tutte le scuole che hanno partecipato, gli insegnanti e tutti i ragazzi per l’entusiasmo e la partecipazione dimostrata. «Uno dei nostri compiti – ha sottolineato – è collaborare con le istituzioni scolastiche per educare le nuove generazioni al rispetto e alla valorizzazione delle differenze».

Il premio assegnato consiste in una visita ad Animanatura – Wild Sanctuary di Semproniano, pensata come ulteriore esperienza educativa coerente con i valori del logo: rispetto, attenzione e cura verso l’altro.

La Commissione pari opportunità Amiata grossetana esprime grande soddisfazione per l’iniziativa, auspicando che il logo diventi un simbolo concreto di equità e inclusione per tutta la comunità.