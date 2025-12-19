Classificazione dei Comuni montani, l’Unione: “No alla proposta del nuovo sistema”

Amiata (Grosseto). “Il nuovo sistema di classificazione dei Comuni montani anticipato dal Ministro Calderoli indica una visione delle aree montane semplicemente sbagliata”.

A dichiararlo è Federico Balocchi, presidente dell’Unione dei Comuni Amiata grossetano.

“La classificazione che si propone disegna un futuro in cui località collocate a pochi chilometri l’una dall’altra vedranno applicati criteri completamente diversi, pur presentando caratteristiche in tutto simili – spiega Balocchi –. Curare i margini di un territorio è, invece, indispensabile perché proprio nelle realtà collocate ai limiti è strategica la tutela idrogeologica, la difesa delle popolazioni, la conservazione e l’insediamento delle attività produttive. I luoghi considerati ‘minori’ sono strategici nel tessuto umano fatto di tradizioni e cultura locale, nella definizione stessa di quell’Italia che ne trae origine e caratteristiche”.

“L’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetano esprime la sua opposizione e contrarietà a questa che appare come una misura artefatta che porterà conseguenze molto concrete sulle nostre realtà amministrative – termina Balocchi -. Condividiamo, pertanto, il rinvio del provvedimento definito della montagna deciso nella Conferenza unificata appena conclusa e la convocazione di un incontro politico tra Ministro Calderoli e Regioni già lunedì mattina”.

Il Comune di Castel del Piano: “No categorico alla proposta”

Il Ministro Calderoli ha avanzato una proposta che riguarda la classificazione dei Comuni montani in Italia, con l’introduzione di nuovi criteri basati su un calcolo numerico dettato da percentuali di pendenza e altitudine senza analizzare dettagliatamente le varie località interessate. Il nuovo sistema potrebbe ridurre drasticamente il numero di Comuni riconosciuti come montani.

L’idea di Calderoli divide astrattamente l’Italia in due, da una parte le Alpi e dall’altra l’Appennino. Due terzi dei Comuni attualmente montani dell’Appennino verrebbero tagliati.

“Le anticipazioni relative alla proposta del Ministro Calderoli sui nuovi criteri del progetto Montagna per la classificazione dei Comuni montani ci preoccupano molto – sottolinea il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini -. Le scelte che emergono, infatti, prevederebbero ad esempio l’esclusione del territorio di Castel del Piano così come di altre comunità collocate in situazioni simili. Un vero tsunami dettato da scelte casuali, seguendo criteri di applicazione senza nessuna logica. L’effetto Calderoli, ispirato da una volontà di razionalizzazione ed eliminazione di alcune palesi anomalie come quella di Roma e Bologna oggi Comuni montani, rischia di travolgere una fetta considerevole di località dell’Appennino che sono realmente montane”.

“Percorrere questa strada mette a rischio servizi come la sanità, la scuola, gli sgravi fiscali alle imprese, i sussidi alle popolazioni, per una fetta considerevole dei cittadini che ancora oggi popolano i nostri paesi – termina Pieraccini -. Castel del Piano si oppone con fermezza all’applicazione del progetto Calderoli e invita tutte le istituzioni e le forze politiche di ogni orientamento a far sentire alta e netta la propria voce”.