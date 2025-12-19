Classificazione Comuni montani, Calderoli: “Disponibile a confronto, rispettando vera montagna”

Roma. Nella seduta di ieri della Conferenza unificata è stato affrontato il tema del regolamento che definirà i criteri per la classificazione dei Comuni montani, con il Ministro Calderoli che si è confermato disponibile ad un’ulteriore fase di confronto con gli enti territoriali, accogliendo le richieste con spirito costruttivo.

Il punto è stato dunque rinviato a una prossima seduta, mentre il confronto con gli enti territoriali proseguirà già dalla prossima settimana. L’obiettivo, condiviso trasversalmente, è arrivare a un’intesa in tempo utile ad evitare il rischio di perdere le risorse del Fosmit.

La questione dei parametri

“Non sono innamorato di nessun criterio – chiarisce il Ministro – e dunque resto ben disponibile al dialogo, senza preclusioni. Sottolineo però che i parametri da me proposti rispecchiano ciò che è stato proposto dai 6 esperti indicati proprio dagli enti territoriali: 3 dalle Regioni, 2 dai Comuni, 1 dalle Province. Da parte mia, confermo la volontà di trovare una soluzione ragionevole e di buonsenso”.

Le ulteriori proposte del Ministro Calderoli

“Per arrivare a una soluzione il più possibile condivisa, oltre ai 3 criteri già proposti nei giorni scorsi, ho dato disponibilità ad accogliere l’ulteriore emendamento proposto dalle Regioni in merito ai ‘cluster di interclusi‘ – continua Calderoli -. Inoltre sono propenso a valutare anche un’ulteriore estensione verso quei Comuni che, pur avvicinandosi a tutte le soglie indicate, restano esclusi per poco da ciascuna di esse. Si può prevedere anche un percorso di gradualità per ridurre l’impatto immediato. Lavoro per arrivare a un esito il più possibile positivo e trasversale”.

La richiesta di serietà

“Al netto di numeri e criteri – sottolinea Calderoli -, ciò che più mi sta a cuore è che si rispetti la montagna e le vere terre alte. Come già detto anche in altre occasioni, l’ultima in question time, nell’attuale elenco sono presenti Comuni che con la montagna non hanno nulla a che vedere, come ad esempio Roma e Bologna, di altimetrie medie rispettivamente 67 e 82 metri, ma anche realtà locali caratterizzate da spiagge. Mi aspetto dunque proposte concrete in questo senso dagli enti territoriali, già a partire dall’incontro previsto questo lunedì”.

Le conclusioni

Al termine dell’intervento, tutti i rappresentanti degli enti territoriali hanno ringraziato il Ministro Calderoli per la sua disponibilità a un ulteriore confronto. E’ stato raccolto l’impegno a fare proposte concrete e costruttive per giungere a una soluzione il più possibile condivisa, che rispecchino i principi di riconoscimento e promozione delle zone montane così come previsto dalla legge 131/2025 e dall’articolo 44 della Costituzione.