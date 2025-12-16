Home AmiataPrima seduta del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi: nominato il sindaco
AmiataAttualitàAttualità AmiataAttualità Grosseto

Prima seduta del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi: nominato il sindaco

Ecco la composizione di tutto il Consiglio comunale

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 27 views

Castel del Piano (Grosseto). Il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze si è riunito a Castel del Piano.

Durante la seduta i consiglieri hanno eletto i loro massimi rappresentanti e portato all’attenzione dell’assemblea una serie di proposte per migliorare il paese: giochi, spazi verdi, scuola, attività ed eventi. Gli argomenti sollevati verranno discussi nella prossima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi.

La carica di sindaco è stata affidata a Irfan Khan Haji e quella di vicesindaco a Bianca Saletti.

Ecco la composizione di tutto il Consiglio: Mariavittoria Farinelli, Nicholas Bucci, Diana Milazzo, Irfan Khan Haji (eletto sindaco), Daria Boscagli, Salvatore Giannetti, Lara Giaramita, Paolo Menegatti, Viola Santella, Giovanni Lepori, Emalda Leka, Gabriel Pintimalli, Bianca Saletti (vicesindaco), Paolo Ndoka, Elena Trifogli.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Prodotti bio e solidarietà: Acquedotto del Fiora dona...

Santa Fiora Smart Village, pubblicata la manifestazione di...

Parchi gioco, i secessionisti: “Dal Comune solo 0,8%...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nelle...

Scansano è entrato nel progetto “PortArgentario”: “Opportunità per...

Sport e solidarietà: con “Rally Experience” devoluti 5200...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: