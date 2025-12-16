“La Casteani mineraria”: mostra permanente per ripercorrere il passato minerario della frazione

Gavorrano, “L’associazione culturale Il Castello di Pietra nei mesi scorsi ha partecipato, ottenendo un contributo, ad un bando promosso dall’amministrazione comunale di Gavorrano che ringraziamo, rivolto alle associazioni del comune, volto a promuovere iniziative a sostegno dello sviluppo culturale-turistico”.

A dichiararlo, a nome della stessa associazione, è Fabrizio Tonini.

“Il progetto da noi presentato per il bando è stato pensato con l’intento di ripercorrere la genesi dello sviluppo della frazione di Casteani, dalla preistoria fino ai giorni nostri, e far conoscere le tappe salienti che hanno dato origine alla nostra frazione; una sorta di viaggio tematico-temporale suddiviso in step-tappe: la Casteani preistorica, la Casteani medioevale, la Casteani mineraria, la Casteani contadina fino ad arrivare ad oggi con la Casteani biologica – continua Tonini -. In questa prima fase, dopo un lungo lavoro di mesi di ricerca storica di documenti e testimonianze, siamo riusciti a completare la tappa relativa al periodo in cui a Casteani vi era un importante sito minerario, realizzando dei pannelli informativi con documenti e mappe originali che raccontano questo importante periodo storico da fine ‘800 ai primi del ‘900″.

“Siamo quindi lieti di invitare tutti coloro che hanno il piacere di scoprire la Casteani mineraria, all’inaugurazione della mostra permanente presso la nostra sede, il centro sociale di Casteani, sabato 20 dicembre dalle ore 16.00, alla presenza dellasSindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri e della Giunta, della consigliera comunale con delega alla cultura Patrizia Scapin, dello storico Walter Scapigliati e dell’insegnante Domenica Capolupo che con i loro racconti e testimonianze racconteranno quello che la mostra riassume. Al termine dell’inaugurazione e della successiva conferenza, verrà offerta dalla nostra associazione un’apericena – termina Tonini -. Ringraziamo fin da ora il Comune di Gavorrano per il contributo che ci ha riconosciuto e tutti coloro che vorranno partecipare a questo momento così importante per la nostra frazione e per l’associazione culturale Il Castello di Pietra”.