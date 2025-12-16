“Fabbrica e territorio”: Silvano Polvani presenta il suo libro sull’area industriale di Follonica

Follonica (Grosseto). Mercoledì 17 dicembre, alle 16.30, nella Sala Tirreno di Follonica (via Bicocchi 53), Spi Cgil di Grosseto e Lega Spi Cgil Diu Follonica-Scarlino presentano il libro “Fabbrica e territorio. Il lavoro, le lotte, le imprese nell’Alta Maremma” di Silvano Polvani, (Edizioni dell’Assemblea, Consiglio della Regione Toscana, 2020).

L’evento rappresenta un momento importante di riflessione sulla storia e l’attualità dell’area industriale di Follonica, in particolare dell’impianto chimico del Casone, simbolo economico e sociale della provincia dal 1962. Un’area che attualmente vede la prospettiva di una grande rinascita per quanto riguarda l’impianto dell’attuale Venator Italia.

Una storia di comunità, lavoro e diritti

Il libro ripercorre la nascita, la crescita e l’affermazione dell’area industriale più significativa della provincia di Grosseto, dalle rivendicazioni dei minatori degli anni Cinquanta fino ai giorni nostri. Una narrazione che affonda le radici nella storica lotta dei 5 mesi del 1951, quando l’intero territorio delle Colline Metallifere si schierò contro le politiche della Montecatini, ponendo al centro i valori del lavoro e della solidarietà.

L’insediamento dell’impianto per la produzione di acido solforico nel dicembre 1962 rappresentò una risposta concreta alle speranze di occupazione di una comunità in sofferenza economica, dove minacciavano le chiusure minerarie e industriali. Nel tempo, con l’arrivo della Montedison e delle successive società (Eni, Huntsman Tioxide/Venator, Solmine/Sol.Mar), il Casone si consolidò come centro industriale fondamentale per la vita economica maremmana.

I valori della fabbrica

Oltre alla sua importanza economica, l’impianto ha rappresentato un faro per i valori che ha trasmesso: una fabbrica come collante di democrazia, come espressione della solidarietà e dell’affermazione dei diritti, come luogo di formazione continua e, soprattutto, come simbolo di compatibilità ecologica e ambientale – con la storica lotta sui fanghi rossi che pose per la prima volta in Italia e in Europa il problema della tutela della fabbrica a partire dalla sua responsabilità verso il territorio.

Oggi l’area occupa circa 500 dipendenti dai profili altamente qualificati e rimane strategica sia a livello locale che internazionale.

Le testimonianze

Interverranno all’evento: Moreno Mancini, segretario della Lega Spi Cgil di Follonica-Scarlino, Silvano Polvani, giornalista e autore del libro, Fabrizio Dazzi, segretario della Filctem Cgil di Grosseto, Monica Pagni, segretaria generale della Cgil di Grosseto.

L’organizzazione è a regia Spi Cgil. Ed Erio Giovannelli, segretario dello Spi Cgil della provincia di Grosseto, è orgoglioso di portare a Follonica un libro così importante per il territorio: «Questa presentazione arriva in un momento cruciale per il territorio. Conoscere la nostra storia è fondamentale per comprendere le sfide del presente e costruire il futuro con consapevolezza – fa presente Giovannelli -. Il Casone non è solo un impianto industriale: è la testimonianza della capacità della nostra comunità di trasformare le difficoltà in opportunità, di organizzarsi attorno ai valori del lavoro e della dignità. Oggi, di fronte ai cambiamenti che investono l’area, abbiamo il dovere di ripiegare lo sguardo su noi stessi per orientarci verso mete nuove, liberi da preconcetti, per progettare un futuro all’altezza della nostra storia».

«Celebriamo 63 anni di presenza del Casone in un contesto di trasformazioni importanti – sottolinea Moreno Mancini, segretario della Lega Spi Cgil di Follonica-Scarlino -. Questo libro e questa presentazione non sono nostalgia, ma consapevolezza. La fabbrica ha insegnato a questa comunità il valore della solidarietà, della lotta collettiva per i diritti, della responsabilità verso l’ambiente. Sono insegnamenti che rimangono attuali. In un momento di incertezza sulle proprietà e sul futuro dell’area, vogliamo riaffermare che la fabbrica deve continuare a essere un luogo di dignità, di lavoro di qualità, di compatibilità con il territorio. Questa è la lezione che portiamo avanti».

Un invito alla città

«La cittadinanza è invitata a intervenire all’evento – si legge in una nota dello Spi Cgil –. L’appuntamento rappresenta un’occasione di dialogo pubblico sui temi della storia locale, dell’economia maremmana e delle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio».