Verso il Piano strutturale e il Piano operativo: al via gli incontri pubblici sul futuro del paese

Scarlino (Grosseto). L’amministrazione comunale di Scarlino avvia ufficialmente il percorso di formazione del nuovo Piano strutturale e del nuovo Piano operativo e invita cittadini, tecnici e portatori di interesse a partecipare al primo incontro pubblico in programma martedì 16 dicembre, nella sala del Consiglio comunale di Scarlino capoluogo.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del procedimento approvato dalla Giunta comunale per dotare il territorio di strumenti urbanistici aggiornati, coerenti con la normativa regionale e capaci di rispondere alle esigenze attuali e future della comunità. Il nuovo quadro di pianificazione punta a coniugare tutela del paesaggio, sostenibilità ambientale, qualità urbana e sviluppo economico, promuovendo il riuso del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione urbana e una visione organica del territorio comunale.

L’incontro

L’incontro del 16 dicembre rappresenta il primo momento di confronto pubblico previsto dal percorso partecipativo. Alle 14.30 è in programma la presentazione dei documenti di avvio rivolta ai tecnici del settore, mentre alle 16.30 l’appuntamento è aperto alla cittadinanza. Sarà l’occasione per illustrare contenuti, obiettivi e fasi del procedimento e per spiegare come sarà possibile contribuire attivamente alla costruzione dei nuovi strumenti urbanistici.

Nel corso della presentazione sarà inoltre annunciata la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta di contributi e manifestazioni di interesse da parte di cittadini, associazioni ed enti.