Orbetello (Grosseto). Il circolo filatelico Crociere Atlantiche “B. Andreuccetti” celebra il 95esimo anniversario della prima trasvolata transoceanica Italia-Brasile con un annullo postale speciale.

L’evento, in collaborazione con la Pro Loco Lagunare e patrocinato dal Comune di Orbetello, si terrà dal 17 al 21 dicembre nella sala espositiva dell’oratorio di Sant’Antonio in via Dante, ad Orbetello.

Le trasvolate sono una pagina importante nella storia di Orbetello, un periodo che ha segnato uno sviluppo profondo dell’allora Regia Aeronautica e della stessa Orbetello: «Da parte nostra – sottolinea Bernardino Bergamaschi, in rappresentanza del circolo – continuiamo a ricordare le imprese dei nostri aviatori che hanno contribuito a rendere celebre la nostra cittadina nel mondo, rendendo omaggio sia a chi è riuscito a tornare e particolarmente a chi nell’atto di compiere quella storica impresa ha sacrificato la sua vita».

Oltre all’annullo speciale, che sarà disponibile dal 17 dicembre, a partire dalle 11 fino al termine della manifestazione, sono state anche prodotte, per questa occasione, 4 nuove cartoline ricordo, di cui una ritrae il monumento ai caduti della spedizione che si tenne tra il dicembre 1930 e il gennaio 1931: «Oggi come oggi – sottolinea l’assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – siamo abituati che tutto il mondo è a portata di mano grazie alle tecnologie di cui disponiamo. Dobbiamo, perciò, calarci in quel determinato periodo storico per capire la grandezza di quell’impresa: una grande spedizione pacifica che venne accolta con clamore e suscitò i favori dell’opinione pubblica mondiale, nonostante il mondo in quel periodo fosse attraversato da tensioni e divisioni che presto sarebbero sfociate nel conflitto più terribile che l’umanità avesse mai visto. Orbetello è stato il centro, in quel dato momento storico, di uno sviluppo senza precedenti che ne ha inevitabilmente segnato la storia e, per cui, in alcuni luoghi del mondo è ancora celebre».

«Ringrazio quindi – conclude Ottali – il circolo per ricordare, sempre con rinnovato entusiasmo, questa pagina della nostra storia e tenere vivo il ricordo dei tanti coraggiosi aviatori che, con spirito d’avventura, si cimentarono in queste grandi imprese anche a costo della loro vita».

La manifestazione, a ingresso libero, sarà aperta al pubblico dal 17 al 21 dicembre nella sala espositiva dell’oratorio di Sant’Antonio in via Dante, nel centro storico di Orbetello, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.