“Due passi in città”: l’associazione LiberaMente alla scoperta di Cassarello

Follonica (Grosseto). Venerdì 12 dicembre l’associazione culturale LiberaMente ha dato avvio a una nuova iniziativa dal titolo “Due passi in città”, un percorso di conoscenza e ascolto del territorio nato con l’obiettivo di osservare Follonica da una prospettiva diversa: camminandola, vivendola e incontrando le persone che ogni giorno la animano.

“Per questo primo appuntamento abbiamo scelto Cassarello, quartiere di confine, ma tutt’altro che marginale, un vero e proprio secondo cuore pulsante della città, ricco di attività, relazioni e vita quotidiana – si legge in una nota dell’associazione –. Ad accompagnarci in questa passeggiata è stato Walter, profondo conoscitore della zona, che ci ha guidati in un percorso fatto non solo di strade e luoghi, ma anche di racconti, memoria e osservazioni puntuali. La visita è partita dal Bar Cassarello, punto di riferimento storico e simbolico del quartiere, per poi snodarsi lungo via del Cassarello e le vie che da essa si diramano: un tessuto urbano vivo, composto da botteghe, servizi e spazi di socialità che rendono questa zona un autentico centro di prossimità per la cittadinanza”.

“Accanto ai molti punti di forza, sono emerse anche alcune criticità – sottolinea l’associazione -. In particolare, il tema del decoro urbano e della pulizia è apparso centrale, così come la necessità di rivedere e migliorare il sistema di conferimento dei rifiuti, sia per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi sia per la chiarezza e funzionalità delle modalità di utilizzo. Trattandosi di una zona periferica, ma intensamente vissuta, Cassarello sembra talvolta ricevere meno attenzione rispetto ad altre aree della città, con ricadute evidenti sulla qualità degli spazi pubblici. È stato inoltre evidenziato come, superata la via principale, il quartiere finisca in modo disordinato, con strade e parcheggi realizzati in maniera frettolosa e poco funzionale, quasi a dimenticare che anche questo lato è pienamente parte della città e merita la stessa cura, progettualità e visione riservate alle zone centrali. La passeggiata si è conclusa con un momento conviviale: un caffè sociale al Bar Aperitivo, dove Anna, la proprietaria, ci ha accolti con grande gentilezza, offrendo uno spazio informale di confronto e condivisione”.

“‘Due passi in città’ vuole essere solo il primo di una serie di incontri che LiberaMente intende promuovere nei quartieri di Follonica, con l’obiettivo di creare occasioni di dialogo, raccogliere idee, ascoltare bisogni e valorizzare ogni parte della città, non solo le vie centrali, ma anche quelle che da esse si diramano – termina il comunicato -. Invitiamo tutte e tutti a camminare insieme a noi, a conoscere meglio il nostro territorio e la nostra comunità, per costruire passo dopo passo una Follonica più attenta, inclusiva e condivisa”.