Natale di solidarietà: il Comune offre i “Buoni spesa” alle famiglie in difficoltà

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia investe nella solidarietà, prevedendo una misura di sostegno alle famiglie del proprio territorio che vivono in situazioni di difficoltà.

In occasione del Natale arrivano i “Buoni spesa”, del valore di 100 e 200 euro, da spendere nel supermercato Conad di Castiglione della Pescaia per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

Un investimento complessivo di 4000 euro, finanziato per metà con risorse del bilancio comunale e per metà offerto da Conad. Carne, pesce, frutta, latte, formaggi e prodotti per l’infanzia potranno essere ritirati dalle famiglie beneficiarie che, sulla base dei requisiti Isee necessari per l’assegnazione, ne avranno fatta richiesta. C’è tempo fino al 19 dicembre per presentare domanda di accesso ai Pacchi alimentari.

«Anche quest’anno – dichiarano il sindaco Elena Nappi e l’assessore al sociale Sandra Mucciarini – vogliamo far sentire il calore del Natale e la vicinanza dell’amministrazione a quelle famiglie del nostro territorio che si trovano in maggiore difficoltà, cercando di regalare festività più serene a tutti. Desideriamo far trascorrere momenti di felicità e di normalità ai cittadini più deboli perché il benessere di una comunità passa anche attraverso azioni di sostegno come queste. Ringraziamo Conad che si mostra sempre sensibile e pronta a supportare le esigenze del territorio».

«Conad ha nella sua missione la vicinanza alle persone, al territorio in cui vivono, alle famiglie. È questo – dichiara Paolo Degli Innocenti, socio e presidente di Clodia commerciale proprietaria del Conad di Castiglione della Pescaia – il senso di essere insieme e affiancare il Comune di Castiglione della Pescaia nella sua volontà di condivisione del momento festivo con i “comunali”. Un atto, il nostro, di riconferma delle caratteristiche di Conad, del suo essere parte organica di un sistema di servizi e non un corpo separato. Persone oltre le cose, dunque, per il futuro della comunità».

Sulla base delle domande ricevute il comune formerà una graduatoria e procederà alla consegna dei “Buoni spesa” secondo un calendario che verrà comunicato direttamente ai beneficiari. Sarà possibile presentare solo una domanda per nucleo familiare.

Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Castiglione della Pescaia; il modello debitamente compilato potrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9.30 alle 12.30) o trasmesso all’indirizzo Pec comune.castiglione.pescaia@legalmail.it entro e non oltre le ore 12 del 19 dicembre.