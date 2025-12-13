Home Colline MetallifereMercatini, arrivo di Babbo Natale e musica: una domenica di festa in paese
Colline MetallifereCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline MetallifereCultura e Spettacoli Grosseto

Mercatini, arrivo di Babbo Natale e musica: una domenica di festa in paese

Il programma delle iniziative a Scarlino Scalo

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 13 views

Scarlino (Grosseto). Scarlino Scalo si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’atmosfera natalizia e della condivisione.

Domenica 14 dicembre il paese sarà protagonista di un pomeriggio di festa pensato per coinvolgere residenti e visitatori, con iniziative dedicate a tutte le età e un ricco programma di animazione. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Scarlino e i commercianti della frazione.

Il programma

A partire dalle 15.30 le vie di Scarlino Scalo ospiteranno i mercatini di Natale, con stand gastronomici e di artigianato, artisti di strada e momenti di intrattenimento pensati per rendere ancora più accogliente il clima delle feste. Non mancherà l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato dai pony, e uno spazio dedicato ai più piccoli con laboratori creativi. Il pomeriggio sarà animato anche dalla musica, con il dj set di Marco One, che accompagnerà la festa fino a sera.

L’iniziativa rientra nel calendario di “Natale a Scarlino”, promosso dal Comune con l’obiettivo di valorizzare i diversi centri del territorio e rafforzare il senso di comunità durante il periodo delle festività.

«Scarlino Scalo è un punto di riferimento importante per la vita del nostro Comune – sottolinea il sindaco Francesca Travisone queste iniziative vogliono essere un’occasione per vivere insieme gli spazi del paese, sostenendo il commercio locale e offrendo momenti di serenità alle famiglie».

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel salone di Scarlino Soccorso. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

La rete dei sentieri sarà riqualificata: presentato il...

“ConTatto”: Paolo Boccia presenta il suo nuovo libro

“Pelle d’asino”: lo spettacolo per bambini e ragazzi...

“L’amore ai tempi del diavolo. Mosca e ‘Il...

Parata, musica, laboratori per bambini e bomboloni: il...

Musica, spettacoli e giochi: il Natale arriva in...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: