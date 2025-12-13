Mercatini, arrivo di Babbo Natale e musica: una domenica di festa in paese

Scarlino (Grosseto). Scarlino Scalo si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’atmosfera natalizia e della condivisione.

Domenica 14 dicembre il paese sarà protagonista di un pomeriggio di festa pensato per coinvolgere residenti e visitatori, con iniziative dedicate a tutte le età e un ricco programma di animazione. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Scarlino e i commercianti della frazione.

Il programma

A partire dalle 15.30 le vie di Scarlino Scalo ospiteranno i mercatini di Natale, con stand gastronomici e di artigianato, artisti di strada e momenti di intrattenimento pensati per rendere ancora più accogliente il clima delle feste. Non mancherà l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato dai pony, e uno spazio dedicato ai più piccoli con laboratori creativi. Il pomeriggio sarà animato anche dalla musica, con il dj set di Marco One, che accompagnerà la festa fino a sera.

L’iniziativa rientra nel calendario di “Natale a Scarlino”, promosso dal Comune con l’obiettivo di valorizzare i diversi centri del territorio e rafforzare il senso di comunità durante il periodo delle festività.

«Scarlino Scalo è un punto di riferimento importante per la vita del nostro Comune – sottolinea il sindaco Francesca Travison – e queste iniziative vogliono essere un’occasione per vivere insieme gli spazi del paese, sostenendo il commercio locale e offrendo momenti di serenità alle famiglie».

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel salone di Scarlino Soccorso. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.