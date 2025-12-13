Controlli della Finanza in città: sequestrati coltelli e droga, denunciato un minorenne

Grosseto. Nel più ampio contesto del dispositivo di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, nei giorni scorsi i finanzieri del Comando provinciale di Grosseto, con l’ausilio di due unità cinofile della Compagnia di Piombino, hanno effettuato una serie di controlli preventivi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di microcriminalità, con l’obiettivo di contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Durante le operazioni, che hanno interessato alcune aree “sensibili” della città di Grosseto (ovvero i luoghi di maggiore aggregazione), sono stati controllati diversi veicoli e identificate numerose persone, individuando 3 persone trovate in possesso di stupefacenti e un minorenne che aveva un coltello a serramanico.

Inoltre, un ulteriore quantitativo di hashish (suddiviso in dosi) e un altro coltello sono stati rinvenuti in strada, verosimilmente lasciati da alcuni giovani che, allarmati dalla vista dei finanzieri, si sono disfatti della droga e dell’arma in loro possesso.

La capillare azione di contrasto ha, dunque, portato complessivamente al sequestro di 33 grammi di hashish e cocaina, di 2 coltelli, alla segnalazione di 3 persone alla locale Prefettura (quali assuntori) e alla denuncia di un uomo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze per porto abusivo di armi.

“L’operazione odierna si inserisce nell’ambito dei servizi istituzionali del Corpo e nell’alveo delle linee di indirizzo concordate in seno al Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Grosseto, volte a rafforzare la percezione della sicurezza da parte della cittadinanza – si legge in una nota delle Fiamme Gialle –. Analoghi servizi di controllo e prevenzione continueranno ad essere svolti, in modo costante, nelle prossime settimane. Si evidenzia, infine, che in attesa di giudizio definitivo, trova applicazione, per tutti gli indagati, il principio della presunzione di innocenza”.