Rosini: “Vialetti danneggiati e giostre deteriorate, nel parco giochi regna il degrado”

di Redazione
Grosseto. Il consigliere comunale Stefano Rosini, esponente del Partito Democratico di Grosseto e tesserato del circolo Pace del Pd, rende nota la preoccupazione espressa dai cittadini riguardo allo stato di degrado del parco giochi situato tra via Podgora e via del Sabotino.

“Le segnalazioni ricevute e il successivo sopralluogo svolto insieme ai membri della segreteria del circolo Pace del Pd hanno evidenziato una serie di criticità rilevanti – spiega Rosini –:

  • vialetti pedonali danneggiati;
  • manto stradale in condizioni tali da costituire pericolo per pedoni e veicoli;
  • marciapiedi privi della necessaria manutenzione;
  • strutture del parco deteriorate;
  • presenza di rifiuti, deiezioni canine e panchine sporche;
  • episodi di bivacco che contribuiscono al generale stato di incuria dell’area”.

“Il livello di degrado riscontrato è significativo e si protrae da tempo – dichiara il consigliere Rosini. La mancanza di manutenzione ha generato un ambiente insicuro e poco decoroso, condizione che non può essere accettata in uno spazio pubblico destinato in particolare a famiglie e bambini”.

Il circolo Pace del Pd rileva inoltre “l’incoerenza tra le iniziative di grande visibilità, come il recente passaggio della fiamma olimpica, e lo stato concreto di alcuni luoghi della città che meriterebbero maggiore attenzione e cura.

“Le preoccupazioni espresse dai cittadini – sempre secondo il circolo Pace – sono legittime e fondate e richiedono un’azione immediata da parte dell’amministrazione comunale. È necessario programmare con urgenza un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per restituire sicurezza e decoro all’area.”

“Restituire qualità e cura agli spazi pubblici significa garantire benessere, sicurezza e dignità alla nostra comunità“, concludono il circolo Pace del Partito Democratico e il consigliere Rosini.

