Terminati i lavori di manutenzione: riapre il Parco della Peschiera

Il parco resta aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 17

di Redazione
Santa Fiora (Grosseto). Riapre, a partire da sabato 13 dicembre, il Parco della Peschiera dopo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dal Comune di Santa Fiora nelle scorse settimane.

“Il Parco della Peschiera, quotidianamente frequentato da cittadini, famiglie, turisti e bambini, richiede infatti un elevato standard di sicurezza – spiega Claudio Pantaloni, consigliere comunale con delega al verde pubblico -. I lavori hanno riguardato il ripristino delle staccionate, la ripulitura dei sentieri dalle foglie cadute, il ripristino del fondo dei vialetti mediante il riporto di nuovo breccino, la messa in sicurezza delle piante del parco e la manutenzione di tutto il verde. I lavori sulla staccionata hanno interessato sia il lato Peschiera che la protezione presente lungo tutto il corso d’acqua che gira all’interno del parco”.

Il parco resta aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 17.

