Riapre l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario: gli orari

Porto Santo Stefano (Grosseto). L’Accademia Mare Ambiente comunica che da domani, sabato 13 dicembre, alle 15, riaprirà l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, sul lungomare dei Navigatori a Porto Santo Stefano, dopo i lavori di manutenzione che si erano resi necessari in seguito alla stagione estiva.
Fino alle vacanze di Natale l’orario rimarrà il consueto invernale:
- venerdì dalle 15.00 alle 19.00;
- sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
Inoltre, già da domani sarà possibile ammirare il tradizionale “Presepe in Vasca” fino al 6 gennaio 2026.
Seguirà un’altra comunicazione per gli orari di apertura dettagliati delle vacanze natalizie.