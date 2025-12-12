Home AmbienteRiapre l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario: gli orari
AmbienteAmbiente GrossetoGrosseto

Riapre l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario: gli orari

Inoltre, già da domani sarà possibile ammirare il tradizionale "Presepe in Vasca"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Porto Santo Stefano (Grosseto). L’Accademia Mare Ambiente comunica che da domani, sabato 13 dicembre, alle 15, riaprirà l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, sul lungomare dei Navigatori a Porto Santo Stefano, dopo i lavori di manutenzione che si erano resi necessari in seguito alla stagione estiva.

Fino alle vacanze di Natale l’orario rimarrà il consueto invernale:

  • venerdì dalle 15.00 alle 19.00;
  • sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

Inoltre, già da domani sarà possibile ammirare il tradizionale “Presepe in Vasca” fino al 6 gennaio 2026.

Seguirà un’altra comunicazione per gli orari di apertura dettagliati delle vacanze natalizie.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“ConTatto”: Paolo Boccia presenta il suo nuovo libro

Lotta al caporalato: vertice in Prefettura del Consiglio...

“La ricerca scientifica nei parchi della Toscana”: se...

Asl, aggiornato il numero telefonico del “Punto Informazione”:...

Vigili del Fuoco: Sergio Rubegni confermato segretario provinciale...

Cucina italiana patrimonio umanità Unesco: il plauso di...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: