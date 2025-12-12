Pesca in laguna e acquisto del pesce a prezzi agevolati: via libera alle domande per le tessere famiglie

Orbetello (Grosseto). C’è tempo fino al 9 gennaio 2026, entro e non oltre le 12.30, per presentare le domande relative al rilascio delle tessere famiglia, che possono essere richieste soltanto dai cittadini residenti nel Comune di Orbetello e utili per esercitare il diritto di pesca in laguna o per acquistare il pesce a prezzi agevolati, secondo l’apposito regolamento che norma gli usi civici.

Le tessere famiglia possono essere richieste da un solo componente di ciascuna famiglia anagrafica, utilizzando l’apposito modulo che potrà essere ritirato all’Urp in piazza Plebiscito 1, a Orbetello, o scaricabile dal sito internet del Comune di Orbetello, al link www.comune.orbetello.gr.it

Le richieste dovranno pervenire al protocollo esclusivamente con una delle seguenti modalità:

consegna diretta allo sportello del Protocollo in piazza del Plebiscito n. 1, dalle 10 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, e dalle 15 alle 16.30 nei giorni di martedì e giovedì;

con Pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it.

Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quelle sopra descritte o pervenute successivamente alla data di scadenza.

La tessera famiglia consentirà:

l’esercizio della libera pesca con canna sulla banchina di viale Mura di Levante, nell’area appositamente delimitata, in giornate ed orari che saranno stabiliti dall’amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale e della fauna ittica della laguna di Orbetello;

l’acquisto, al centro di vendita della Società Orbetello Pesca Lagunare di via G. Leopardi di Orbetello, con giorni e orari che saranno stabiliti in accordo con la stessa società, di una quantità di pesce e ad un prezzo che saranno fissati dalla Giunta comunale.

Il rilascio delle tessere famiglia 2026 avverrà al termine delle operazioni procedurali di verifica, assegnazione e stampa con le seguenti modalità:

1. distribuzione diretta nella sede comunale, nel periodo dal primo aprile e fino al 29 maggio 2026, in date e con orari che saranno resi pubblici con avviso sul sito ufficiale del Comune;

2. distribuzione diretta in sedi periferiche, nel periodo dal primo aprile al 29 maggio 2026, in sedi, date e orari che saranno resi pubblici con avviso sul sito ufficiale del Comune.

A causa delle problematiche riscontrate negli anni scorsi, non è previsto alcun invio a mezzo posta ordinaria.

Le tessere non ritirate nel periodo e negli orari indicati resteranno a disposizione degli assegnatari esclusivamente negli orari di apertura al pubblico (venerdì dalle 9.00 alle 12.00) al Servizio Patrimonio in piazza del Popolo 1, a Orbetello centro.

Si evidenzia inoltre che, ai fini del rilascio delle tessere, farà fede esclusivamente la situazione familiare risultante all’anagrafe. Qualora nella domanda presentata risultino membri non più facenti parte, ovvero non ufficialmente registrati all’interno dello stesso nucleo familiare, sarà rilasciato il contrassegno solo per i membri facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Poiché le istanze saranno prodotte mediante autodichiarazione, il Comune informa che procederà alla verifica della veridicità delle stesse, con accertamenti anche a campione e con conseguente esclusione di quelle riportanti dati non veritieri.

Il bando per intero può essere consultato sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.