Furti in appartamento, il sindaco: “Reati in calo, impegnati a rafforzare i controlli”

Cinigiano (Grosseto). Il sindaco di Cinigiano, Luciano Monaci, interviene rassicurando la comunità circa la crescente preoccupazione tra i cittadini per i furti in appartamento che hanno colpito il territorio comunale negli ultimi mesi, sottolineando che la sicurezza resta una priorità assoluta per l’amministrazione comunale.

Rispondendo all’interrogazione del capogruppo di minoranza, Monaci ha spiegato il ruolo della Polizia Locale, che, oltre allo svolgimento del lavoro amministrativo, interviene in situazioni di pubblica sicurezza su attivazione del Questore, ad esempio durante manifestazioni o sgomberi.

Gli agenti assicurano una vigilanza quotidiana dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato, fornendo supporto alla locale Arma dei Carabinieri che opera costantemente in servizi di ordine e sicurezza pubblica sul territorio, anche con servizi appiedati.

L’opera di continuo monitoraggio del territorio da parte delle forze dell’ordine ha permesso una sostanziale diminuzione dei reati in generale nei primi tre trimestri del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

A supporto del controllo del territorio, il Comune dispone anche di un moderno sistema di videosorveglianza composto da tre telecamere con lettura targhe e trenta telecamere di lettura scena, tutte operative 24 ore su 24. I filmati, conservati per una settimana secondo la normativa sulla privacy, possono essere visionati dalle forze dell’ordine tramite richiesta alla Polizia Locale.

Monaci ha confermato l’intenzione di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione e controllo, partecipando attivamente al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato periodicamente dalla Prefettura di Grosseto. Per quanto riguarda i gruppi di controllo di vicinato, suggeriti dalla minoranza, il sindaco invita a valutare attentamente rischi e benefici che l’adozione di tale misura può comportare.

Sul fronte della prevenzione, l’Arma dei Carabinieri in sinergia con l’amministrazione comunale ha avviato un ciclo di incontri pubblici. Il primo appuntamento, rivolto soprattutto agli anziani, ha l’obiettivo di contrastare truffe e raggiri ed è previsto per martedì 16 dicembre alle 15 nella sala consiliare del Comune.

Con queste iniziative, il Comune di Cinigiano intende coniugare controllo del territorio e educazione alla sicurezza, rispondendo alle preoccupazioni dei cittadini e rafforzando il presidio del territorio contro i furti.

Al sindaco preme anche ricordare che la stazione dei Carabinieri, i numeri di pubblica utilità e la Polizia Locale sono sempre a disposizione per segnalazioni da parte dei cittadini.