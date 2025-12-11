Ciclostazione “Sali e scendi”, il bilancio di Comune e Rama: “Il servizio decolla, in 3 mesi 93% di adesioni”

Grosseto. La ciclostazione “Sali e scendi” di piazza Marconi, a Grosseto, si conferma un servizio vincente per Grosseto.

A tre mesi dall’apertura, la struttura gestita da Rama conta già 52 utenti attivi che utilizzano regolarmente i 56 posti bici e gli armadietti della struttura situata di fronte alla stazione ferroviaria. Un coinvolgimento significativo che certifica la bontà di una scelta strategica in tema di mobilità sostenibile.

“Il servizio – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, e alla mobilità, Riccardo Megale – è completamente gratuito, dunque accessibile davvero a tutti. La struttura è infatti a disposizione anche degli studenti, oltre che dei lavoratori pendolari e dei dipendenti della Pubblica amministrazione. Insomma, si è trattato a tutti gli effetti di una scommessa vinta da parte dell’amministrazione comunale e della società Rama”.

Soddisfatto il presidente di Rama, Guido Delmirani: “I numeri ci danno ragione: la ciclostazione rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità sostenibile dei nostri cittadini. Il fatto che 36 persone utilizzino regolarmente questo servizio dimostra quanto fosse necessaria una struttura sicura per le biciclette in una posizione così strategica. La ciclostazione non è solo un servizio per i cittadini, ma un tassello importante nella creazione di quella rete fisica che Rama sta sviluppando per supportare la mobilità leggera in tutta la provincia di Grosseto”.

Il servizio continua a essere senza alcun costo e aperto a pendolari, studenti, dipendenti della Pubblica Amministrazione e residenti del territorio comunale del capoluogo.

Per richiedere l’assegnazione di uno stallo è sufficiente compilare il modulo disponibile sul sito web di Rama e ritirare la tessera negli uffici dell’azienda in via Trieste 4, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 10.30.