Ambito turistico Maremma Area Nord: il Consiglio comunale approva il rinnovo della convenzione

Scarlino (Grosseto). Il Consiglio comunale di Scarlino, martedì 9 dicembre, ha approvato ad unanimità il rinnovo della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di informazione e accoglienza turistica all’interno dell’Ambito turistico Maremma Area Nord, composto dai Comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino.

L’atto recepisce gli aggiornamenti richiesti dalla legge regionale 61/2024 e dalla delibera della Giunta regionale 590/2025, che introducono nuovi compiti in materia di gestione dei dati del sistema informativo regionale del turismo.

La convenzione, già rinnovata nel 2023 dopo la prima sottoscrizione del 2018, viene così adeguata al nuovo quadro normativo per garantire una gestione più moderna ed efficiente dei servizi turistici. In particolare, il testo integra le nuove funzioni assegnate ai Comuni capofila delle comunità d’ambito per quanto riguarda l’inserimento, la verifica e il controllo dei dati relativi alle strutture ricettive e alle locazioni turistiche.

«Si tratta di un passaggio importante per consolidare e aggiornare un modello di collaborazione che in questi anni ha dato risultati concreti – afferma l’assessore al turismo Silvia Travison –. Lavorare insieme agli altri Comuni dell’ambito ci permette di offrire servizi più uniformi e qualificati, valorizzando l’identità del territorio e rispondendo con maggiore efficacia alle esigenze degli operatori e dei visitatori. La nuova convenzione recepisce le indicazioni della Regione e rafforza un sistema condiviso che guarda alla competitività turistica in modo strutturato e lungimirante».

L’amministrazione sottolinea come, anche in questa fase, sia stato centrale il confronto all’interno della Conferenza dei sindaci e degli assessori dell’ambito: la bozza del testo è stata infatti approvata collegialmente nelle sedute del 21 e del 27 novembre 2025.

Con l’approvazione in Consiglio, Scarlino conferma il proprio impegno a sostenere una strategia di sviluppo turistico fondata sulla cooperazione istituzionale, sulla qualità dei servizi e sul rafforzamento dell’attrattività dell’intera area territoriale.