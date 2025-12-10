Concerti, attività culturali, iniziative per famiglie: un mese di eventi natalizi in paese e nelle frazioni

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano presenta il programma ufficiale di “Natale a Manciano 2025”, un calendario ricco di appuntamenti che, dall’11 dicembre al 6 gennaio, animerà tutte le frazioni con concerti, attività culturali, iniziative per famiglie e momenti della tradizione.

Grazie alla collaborazione delle Pro Loco, delle associazioni e dei volontari, il territorio si prepara a vivere un Natale diffuso, partecipato e capace di valorizzare il tessuto sociale e culturale di ogni comunità.

Il programma

Le iniziative prenderanno il via l’11 dicembre alle 21.00 al cinema di Manciano, con il concerto della Tito Blues Band, a cui seguirà, il 18 dicembre, alle 21.00, lo spettacolo musicale “E un’altra volta è notte e suono”. Entrambi gli spettacoli sono promossi dall’associazione Diego Chiti.

Il 19 dicembre, dalle 17.00 alle 20.30, alle Stanze, Avis Manciano proporrà il tradizionale appuntamento degli auguri, mentre il 20 dicembre alle 19.30, sempre al cinema, il pubblico potrà assistere a “Navidad Andaluza”, spettacolo dedicato ai riti e alle sonorità del flamenco natalizio con la partecipazione straordinaria di Costanza Verzieri.

Il 21 dicembre, alle 18.00, nella chiesa di Marsiliana si terrà il concerto della Banda Amilcare Ponchielli, mentre nella stessa giornata, dalle 10.00 alle 18.00, le vie del borgo di Poggio Murella ospiteranno i mercatini di Natale con laboratori per bambini.

Il 22 dicembre, alle 21.00, alle Stanze di Manciano sarà la volta del concerto “Non è la rosa non è il tulipano”, proposto dall’associazione Diego Chiti.

A partire dal 23 dicembre, dalle 21.00 alle 23.00, prenderà avvio nella sala parrocchiale di Marsiliana il Manciano Local Hub – edizione Marsiliana, con attività serali rivolte ai ragazzi curate dall’associazione Bandus, che si ripeteranno anche il 28 dicembre.

Il 23, 24, 26, 27 e 28 dicembre, dalle 16.00 alle 19.00, il Ccnema di Manciano accoglierà “Babbo Natale e i suoi elfi”, momenti di animazione dedicati a bambini e famiglie.

La vigilia di Natale sarà celebrata in più frazioni: il 24 dicembre alle 15.00 Babbo Natale arriverà in piazza Vittorio Veneto a Saturnia, mentre dalle 21.30 alle 22.30 percorrerà anche le vie del borgo di Poggio Murella. Sempre il 24 dicembre, dalle 16.00 alle 18.30, via Italia a Montemerano farà da cornice al concerto della Banda Verdi.

Il programma delle festività proseguirà il 27 dicembre, dalle 16.00 alle 24.00, con la grande Festa di Natale organizzata dalla Pro Loco di Montemerano.

Il 28 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00, alle Stanze di Manciano si terrà la presentazione del libro “Priama Agus: una donna di pace”, mentre nella stessa serata, alle 21.00, a San Martino si esibirà nuovamente la Banda Verdi in concerto.

Il 29 dicembre, alle 21.00, Marsiliana ospiterà il concerto della banda Mascagni, mentre alle Stanze di Manciano, sempre alle 21.00, il concerto “Diana Winter” dell’associazione Diego Chiti.

I festeggiamenti per il nuovo anno prenderanno vita a Saturnia: il 31 dicembre in piazza Vittorio Veneto si terrà la tradizionale festa di fine anno, che proseguirà fino all’Epifania; mentre il 1° gennaio alle 18.00, sempre in piazza, si terrà il concerto della banda Amilcare Ponchielli.

Il 2 gennaio alle 16.30, al cinema di Manciano, è previsto l’arrivo della Befana, mentre il 3 gennaio, dalle 17.00 alle 20.00, Saturnia ospiterà la suggestiva Sfilata delle Torce di Agnone e Pitigliano.

Il ciclo di eventi si chiuderà il 5 gennaio: in quel giorno, dalle 18 alle 23, e il 6 gennaio dalle 15.30 alle 16.30, è in programma la tradizionale Befana Poggiaiola a Poggio Murella, e il 5 gennaio sempre la Befana, ma a San Martino sul Fiora e ai Poderi di Montemerano.

L’amministrazione comunale ricorda che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e ringrazia Pro Loco, associazioni e volontari per il grande impegno nella realizzazione di un programma così ricco e articolato.

Si segnala che, per esigenze organizzative, alcune iniziative potrebbero subire variazioni.