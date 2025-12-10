Laboratori, musica, mercatini e tradizioni: un weekend ricco di eventi di Natale

Scarlino (Grosseto). Prosegue il calendario delle festività “Natale a Scarlino”, che tra venerdì 12 e domenica 14 dicembre propone attività dedicate ai bambini, momenti di festa nel capoluogo e a Scarlino Scalo e la partecipazione delle associazioni del territorio.

La rassegna è organizzata con il supporto della Pro Scarlino.

Il programma

Venerdì 12 dicembre, alle 16.00, la sala del Consiglio comunale, in piazza Garibaldi (Scarlino capoluogo), accoglierà un laboratorio pensato per i più piccoli, mentre la serata sarà animata dalle tombolate al circolo Arci del capoluogo alle 21.00 e alla sala Auser del Puntone dalle 20.30.

Sabato 13 dicembre piazza Garibaldi, a Scarlino capoluogo, sarà il cuore degli appuntamenti pomeridiani con le “Novelle sotto l’albero”, in programma alle 15.30, seguite alle 17.00 dall’accensione dell’albero di Natale e dalla musica di Danilo Dj Tedesco, che accompagnerà residenti e visitatori in un pomeriggio dedicato alla comunità.

Domenica 14 dicembre la mattina si aprirà alle 10.00 con l’inaugurazione del presepe nella chiesa di San Donato, mentre nel pomeriggio, dalle 15.30, Scarlino Scalo ospiterà i mercatini di Natale con stand gastronomici, artigianato, attività per bambini, pony e intrattenimento musicale. Non solo: ci sarà anche la musica con Marco One Dj. Una festa organizzata in collaborazione con i commercianti della frazione.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Tra le proposte del periodo rientra anche il contest dedicato agli addobbi natalizi. I cittadini possono partecipare inviando la foto del proprio addobbo all’indirizzo comunicazione@comune.scarlino.gr.it oppure tramite la pagina Facebook del Comune entro il 23 dicembre. Le immagini saranno pubblicate sui canali social dell’ente e la foto che riceverà più like entro il giorno della Befana sarà premiata dall’amministrazione.

Il Centro di documentazione del territorio “Riccardo Francovich” sarà aperto nelle giornate del 20, 21, 27 e 28 dicembre, con ingresso dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

«Il nostro intento è valorizzare ogni realtà del territorio in un clima di festa accessibile a tutti – dichiarano dall’amministrazione comunale – creando occasioni di incontro e condivisione che rafforzano il senso di comunità».