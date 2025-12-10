“Nativ’Art”, il bilancio degli organizzatori: “Buona partecipazione per la prima edizione”

Monte Argentario (Grosseto). La due-giorni, 7 e 8 dicembre scorsi, dedicata alla Natività e promossa dal Rotary Club Monte Argentario in partenariato con la Commissione pari opportunità del Comune di Monte Argentario, ha arricchito il calendario degli eventi natalizi 2025 del Promontorio ed è stata accolta con entusiasmo da artisti, famiglie e visitatori.

L’iniziativa ha messo al centro la creatività locale sul tema della Natività, attraverso una collettiva d’arte che ha coinvolto 26 partecipanti, con età comprese dagli 8 agli 84 anni, trasformando la manifestazione in un vero e proprio momento di incontro tra generazioni.

«Un dialogo artistico e umano che ha reso l’evento ancora più significativo nel periodo dell’Avvento», ha affermato Mara Scotto, presidente della Commissione pari opportunità.

Gli artisti

Un gruppo variegato di artisti ha accolto la sfida, cimentandosi con un tema non facile, ma ricco di suggestioni. Hanno esposto le loro opere: Rhianna B., Marcella Bianciardi, Giovanni Bifini, Stefano Busonero, Elena Falcini, Marta Fanciulli, Raisa Fesic, Pietrina Chegia, Benedetta Giovani, Bruno Lelli, Giovanni Loffredo, Giuseppe Luci, Andreana Marotta, Doriana Melosini, Andrea Gabriele Metrano, Davide Nocenti, Tiziana Pannozzo, Graziella Pesenti, Fulvia Picchianti, Roberto Russo, Antonella Sabato, Andrea Sclano-Goro, Mara Scotto, Doriana Terramoccia, Valerio Ventura, Mario Wongher.

Grazie alla collaborazione con i Presidi di Toscana – Officina del Gusto, è stato allestito anche uno stand con dolci natalizi tradizionali, il cui ricavato sarà destinato ai progetti di service del Rotary Club Monte Argentario, tra cui “Attivi ad ogni età” e le iniziative condivise con l’Associazione genitori Argentario.

“Un ringraziamento speciale va a tutti gli artisti partecipanti per la loro generosità, la disponibilità e la passione con cui hanno contribuito a rendere questa prima edizione un momento di autentica condivisione culturale e comunitaria. Un modo diverso, ma significativo per scambiarci gli auguri di Natale – aggiunge Lucia Bracci, presidente del Rotary Club Monte Argentario -. ‘Nativ’Art’ si chiude con un bilancio più che positivo: una partecipazione viva, una forte sinergia tra realtà diverse del territorio e un messaggio di comunità che apre con calore il percorso verso le festività natalizie”.