Home Cultura & Spettacoli“Capolavori d’arte e vino”: nuovo appuntamento nella Chiesa dei Bigi
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Capolavori d’arte e vino”: nuovo appuntamento nella Chiesa dei Bigi

Venerdì 12 dicembre al Polo Le Clarisse il Brunello di Montalcino di Fuligni dialoga con il pittore Giovanni Martinelli

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 19 views

Grosseto. Il Polo culturale Le Clarisse propone un nuovo appuntamento del ciclo “Capolavori d’arte e vino”, in programma venerdì 12 dicembre alle 18.00 nella Chiesa dei Bigi, al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti a Grosseto.

L’ingresso è previsto con il biglietto del museo (5 euro o 3 euro ridotto), per prenotazioni contattare il numero 0564.488066 (dal giovedì alla domenica), oppure mandare una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

La rassegna è curata da Ludmila Deli, sommelier, e da Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, e propone un percorso che mette in dialogo grandi capolavori dell’arte con eccellenze dell’enologia.

Protagonisti della serata saranno il Brunello di Montalcino di Fuligni e Giovanni Martinelli, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza sensoriale tra gusto, storia e bellezza.

Nel corso dell’incontro, Ludmila Deli guiderà la degustazione illustrando le caratteristiche dei vini, mentre Mauro Papa accompagnerà i partecipanti nella lettura dell’opera d’arte selezionata, creando un dialogo tra linguaggi artistici ed espressivi diversi, ma complementari.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

La fiamma olimpica arriva a Grosseto: varia l’orario...

Mercatini, giochi, musica: ultimo appuntamento con “Accendiamo il...

“Sguardi sull’anima”: al via la mostra di pittura...

Sciopero generale: la Cgil organizza 5 autobus per...

“Era mia figlia”: Irene Vella presenta il suo...

“L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: ecco i prossimi...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: