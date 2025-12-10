“Capolavori d’arte e vino”: nuovo appuntamento nella Chiesa dei Bigi

Grosseto. Il Polo culturale Le Clarisse propone un nuovo appuntamento del ciclo “Capolavori d’arte e vino”, in programma venerdì 12 dicembre alle 18.00 nella Chiesa dei Bigi, al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti a Grosseto.

L’ingresso è previsto con il biglietto del museo (5 euro o 3 euro ridotto), per prenotazioni contattare il numero 0564.488066 (dal giovedì alla domenica), oppure mandare una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

La rassegna è curata da Ludmila Deli, sommelier, e da Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, e propone un percorso che mette in dialogo grandi capolavori dell’arte con eccellenze dell’enologia.

Protagonisti della serata saranno il Brunello di Montalcino di Fuligni e Giovanni Martinelli, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza sensoriale tra gusto, storia e bellezza.

Nel corso dell’incontro, Ludmila Deli guiderà la degustazione illustrando le caratteristiche dei vini, mentre Mauro Papa accompagnerà i partecipanti nella lettura dell’opera d’arte selezionata, creando un dialogo tra linguaggi artistici ed espressivi diversi, ma complementari.