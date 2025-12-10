Intelligenza artificiale e azione amministrativa: se ne parla in un convegno al Polo universitario

Grosseto. Dopo aver siglato un accordo nello scorso luglio volto a promuovere attività di formazione per i dipendenti degli enti locali e delle istituzioni della provincia di Grosseto, la Fondazione Polo universitario grossetano e l’Università di Siena, attraverso i Dipartimenti di Giurisprudenza (DGiur) e di Scienze politiche e internazionali (Dispi), insieme al Comune di Grosseto ed all’Ordine degli avvocati di Grosseto, hanno organizzato per giovedì 11 dicembre alle 15, nella Sala delle Colonne il primo incontro del progetto “Scuola del governo locale”.

Il ciclo di conferenze dedicate alla cultura amministrativa ha riscosso un notevole successo lo scorso anno e, nella nuova edizione, la Scuola si propone di rispondere concretamente alle esigenze formative dei funzionari della Pubblica Amministrazione, offrendo un’ampia gamma di corsi che saranno tenuti da docenti universitari ed esperti del settore.

Dopo una fase di ascolto delle amministrazioni locali per identificare i reali fabbisogni formativi dei dipendenti pubblici con l’obiettivo di attivare percorsi formativi mirati e di alta qualità, il primo convegno proposto affronterà il tema dell’Intelligenza artificiale ed azione amministrativa.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione della Scuola di governo a cura di Giovanni Niccolò Antichi, Maura Mordini e Gerardo Nicolosi, il programma prevede gli interventi dei professori Elia Cremona ed Alessandro Palmieri dell’Università di Siena, del dottor Santo Fabiano, dell’avvocato Giuseppe Nicosia e del dottor Giovanni La Porta, che affronteranno l’attualissima materia dal punto di vista normativo, dell’impatto sull’attività contrattuale, della responsabilità contabile e disciplinare, fornendo inoltre un toolkit operativo per gli enti.

L’evento è accreditato dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Grosseto per il conseguimento dei crediti formativi in materia non obbligatoria.

Per informazioni: www.polouniversitariogrosseto.it, segreteria@pologr.it