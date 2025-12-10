Prevenzione incendi boschivi: al via gli interventi straordinari nelle pinete della costa

Grosseto. Il Comune di Grosseto rende noto che l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha informato la cittadinanza che è stato avviato l’iter per l’attuazione del Piano specifico di prevenzione antincendi boschivi (Aib) relativo alle pinete litoranee di Grosseto e Castiglione della Pescaia, approvato dalla Regione Toscana.

Le pinete che circondano Marina di Grosseto e Principina a Mare presentano da tempo condizioni vegetazionali tali da costituire un elevato rischio in caso di incendio, con possibili ripercussioni sulle aree urbane vicine. Per questo motivo, l’Unione di Comuni – soggetto competente in materia di forestazione e prevenzione incendi, con il supporto del servizio di Protezione Civile del Comune di Grosseto – realizzerà una serie di interventi strategici di messa in sicurezza, finalizzati a:

ridurre la massa combustibile nelle aree più sensibili;

aumentare la resilienza del bosco agli eventi estremi e ai cambiamenti climatici;

migliorare la capacità di intervento delle squadre Aib regionali e nazionali;

creare e mantenere fasce parafuoco e zone di discontinuità vegetazionale, fondamentali per limitare la propagazione delle fiamme.

Il progetto, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione, riguarda aree classificate come interfaccia urbano-foresta (Ari), bosco urbano pinetato (Bu) e fasce parafuoco (Fi). È già stata dichiarata la pubblica utilità degli interventi, come previsto dalla normativa regionale.

Per la sua realizzazione, l’Unione richiederà alla Regione Toscana un finanziamento nell’ambito della Strategia forestale nazionale 2026. Una parte dei lavori potrà comunque iniziare già dall’inizio del prossimo anno tramite interventi in amministrazione diretta.

Poiché i terreni interessati ricadono in numerose proprietà private, l’Ente – come stabilito dalla legge – procederà con occupazione temporanea delle aree necessarie ai lavori, che inizierà 60 giorni dopo la pubblicazione dell’avviso. L’occupazione durerà per tutto il tempo necessario al completamento degli interventi e per eventuali attività di manutenzione nei cinque anni successivi.

Tutti i dettagli, compreso l’elenco delle particelle interessate (Allegato A), sono disponibili sull’Albo pretorio del Comune di Grosseto (numero di registro 5400 del 3 dicembre 2025). Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per la tutela delle pinete litoranee, del territorio e della sicurezza dei residenti e dei visitatori. L’Unione di Comuni, insieme al servizio di Protezione Civile comunale, resta a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Link: https://grosseto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=9370