Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in città

L'intervento è in programma mercoledì 10 dicembre

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto). Mercoledì 10 dicembre AdF sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Martiri della Niccioleta.

I lavori

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 14 alle 19.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle zone Camilletta, cimitero, carceri, Città Nuova, Parco della Poggio e tutta via Martiri della Niccioleta e vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 19.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

