Addobbi natalizi, torna il contesto del Comune: ecco come partecipare

Le foto degli addobbi natalizi saranno pubblicate dal 24 dicembre 2025

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino promuove anche per il Natale 2025 il contest fotografico dedicato alle festività. Stavolta sarà protagonista l’addobbo.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è pensata per valorizzare la creatività dei cittadini e lo spirito delle feste. La partecipazione è aperta a tutti: basterà scattare una foto del proprio addobbo natalizio e inviarla entro e non oltre martedì 23 dicembre 2025 all’indirizzo comunicazione@comune.scarlino.gr.it oppure tramite messaggio alla pagina Facebook del Comune di Scarlino.

Tutte le immagini raccolte saranno pubblicate sul profilo Facebook istituzionale a partire da mercoledì 24 dicembre 2025, dando così il via alla votazione pubblica. L’addobbo che riceverà il maggior numero di like entro la mezzanotte di martedì 6 gennaio 2026 sarà proclamato vincitore e riceverà un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale.

Il contest rappresenta un’occasione per condividere l’atmosfera natalizia e rafforzare il senso di comunità, coinvolgendo residenti di tutte le età in un gesto semplice, ma capace di raccontare l’identità del territorio.

L’amministrazione invita tutti a partecipare e a contribuire, con una foto, a rendere ancora più speciale il Natale a Scarlino.

