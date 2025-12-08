Il campo sportivo si rifà il trucco: al via i lavori di adeguamento

Roccastrada (Grosseto). Inizieranno nei primi giorni dell’anno i lavori di adeguamento ed efficientamento energetico del campo sportivo “Costantino” di Ribolla, finanziati per una cifra intorno all’80% con contributi da parte della Regione Toscana.

L’intervento, per un importo complessivo pari ad oltre 366.000 euro, è finanziato con oltre 285.000 euro da parte della Regione Toscana mediante un finanziamento specifico sulla misura “Avviso per l’impiantistica sportiva 2024”, e per circa 80.000 euro con risorse proprie, mediante accensione di specifico mutuo ad interesse 0.

I lavori

Le opere da realizzare consistono in una generale riqualificazione dell’impianto sportivo, che prevedono la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi con riqualificazione degli esistenti, così da renderli fruibili in maniera migliore, installazione di nuove torri faro a Led per l’illuminazione del campo da gioco con ridotto consumo energetico, installazione di sistemi “green” per produrre autonomamente corrente elettrica (pannelli fotovoltaici) ed acqua calda sanitaria (pannelli solari termici) e riqualificazione del perimetro esterno mediante nuove recinzioni e delimitazioni di sicurezza nel rispetto delle specifiche normative Coni e Figc.

La data di inizio lavori è prevista per il 12 gennaio prossimo con una durata prevista degli stessi fissata contrattualmente in 150 giorni.

“Un intervento reso possibile grazie alle risorse intercettate su un bando specifico emesso dalla Regione Toscana – dichiara il sindaco Francesco Limatola –, che approfitto per ringraziare anche in considerazione del fatto che solo con le risorse proprie dell’amministrazione l’intervento non sarebbe stato possibile. I lavori, oltre all’adeguamento alle normative sull’impiantistica sportiva, prevedono una complessiva riqualificazione energetica che garantirà, mediante l’installazione di pannelli solari, un sicuro e notevole risparmio di spese per l’energia elettrica per un’impiantistica sportiva rinnovata a servizio della comunità, che non si limita ad essere uno strumento per la sola pratica dello sport per i ragazzi e le ragazze, ma che riveste anche un’importante funzione sociale”