Natale 2025, i grossetani non rinunciano ai regali: ecco cosa compreranno

Grosseto. La voglia di festeggiare supera le incertezze del momento economico.

È questa la fotografia che emerge dalle previsioni sui consumi natalizi 2025 elaborate da Confcommercio Toscana con Format Research, che delineano per la Maremma e per tutta la regione uno scenario di moderato ottimismo.

I dati

I dati parlano chiaro: l’83,3% dei cittadini ha intenzione di fare regali, una percentuale in sensibile aumento rispetto all’82,3% dello scorso anno e al 74,5% del 2023. Cresce anche il budget che le famiglie sono disposte a mettere in campo: la spesa media pro capite sale a 221 euro (contro i 213 euro del 2024), muovendo un volume d’affari regionale stimato in oltre 670 milioni di euro.

“I numeri dimostrano che il desiderio di serenità e di calore familiare prevale sulle preoccupazioni – dichiara Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto –. In Maremma registriamo un atteggiamento resiliente: le famiglie non intendono rinunciare al rito del dono, ma lo affrontano con una gestione delle risorse più oculata e consapevole. È la dimostrazione che, nonostante i rincari, il valore simbolico e sociale delle festività rimane intatto nel cuore della nostra comunità”.

Le nuove abitudini: vince la multicanalità

L’analisi evidenzia un cambiamento strutturale nelle modalità di acquisto. Sebbene il digitale continui a giocare un ruolo rilevante, la maggioranza dei consumatori (65,5%) adotterà una strategia mista, alternando acquisti online e visite nei negozi fisici. Solo una piccola parte (12,7%) si affiderà esclusivamente al web.

“Stiamo assistendo a una nuova maturità del consumatore – prosegue il presidente Gennari –. Non esiste più una barriera rigida tra l’acquisto via click e quello in negozio. Se il web risponde a esigenze di velocità, le nostre attività di vicinato offrono quell’esperienza sensoriale, quella competenza e quel rapporto umano che nessun algoritmo potrà mai replicare. Per i nostri imprenditori questa è la vera sfida: valorizzare l’unicità del servizio offerto per rendere l’esperienza in negozio insostituibile”.

I regali più gettonati

Sotto l’albero dei grossetani trionfa la tradizione. L’enogastronomia si conferma la scelta preferita dall’85,1% degli intervistati, che punteranno su vini e prodotti tipici del territorio. Segnale molto positivo per la cultura: libri ed e-book registrano un incremento di gradimento del 6,7%. Molto bene anche i prodotti per la cura della persona, scelti dal 61,2% dei consumatori.

Un appello alla responsabilità collettiva

Nonostante i segnali positivi, il clima economico impone attenzione: per il 70% dei maremmani sarà comunque un Natale all’insegna della sobrietà, condizionato dall’aumento del costo della vita. La maggior parte del budget (83,1% dei casi) rimarrà sotto la soglia dei 300 euro.

“Ma è fondamentale – conclude il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari che queste risorse vengano spese nei negozi di prossimità, ovvero nelle piccole botteghe capaci di assicurare non soltanto qualità dei prodotti, cortesia nell’accoglienza e disponibilità nell’assistenza post-vendita; ma anche presidio del territorio e occasione di socialità. In due sole parole: crescita e sviluppo”.

