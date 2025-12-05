Home AmiataPiù sicurezza sul territorio: il Comune assolda i Rangers
AmiataAttualitàAttualità AmiataAttualità Grosseto

Più sicurezza sul territorio: il Comune assolda i Rangers

Garantito un servizio di presidio preventivo dal 6 dicembre all'11 gennaio 2026

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 126 views

Arcidosso (Grosseto). Il Comune di Arcidosso ha deciso, durante il periodo natalizio, con particolare riferimento ai weekend ed alle ore pomeridiane e notturne, di riconfermare e accentuare l’uso di misure di controllo per tutelare la sicurezza e la vivibilità delle comunità. L’obiettivo è, per quanto possibile, garantire sicurezza, tranquillità e quiete alle famiglie durante un periodo “speciale” dell’anno.

“Arcidosso adotta strumenti concreti – afferma Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – per difendere la serenità dei suoi cittadini, residenti o temporanei. La ricetta principale per mantenere una vita sicura è avere un sistema di professionisti a presidio della collettività e dei suoi beni. Abbiamo richiesto come Unione dei Comuni con una mozione approvata all’unanimità che venisse ripristinata la Compagnia dei Carabinieri, ma il Governo non dà risposte. I sindaci fanno il possibile, ma le soluzioni devono essere strutturali e venire dallo Stato”

Finanziato dal Comune è stato istituito un servizio di vigilanza garantito dalla ditta specializzata Rangers che, con un’auto pattuglia, sorveglierà a rotazione molte zone considerate sensibili da sabato 6 dicembre a domenica 11 gennaio 2026 e integrerà le attività ordinarie della Polizia locale.

La sorveglianza è prevista nel centro abitato di Arcidosso e nelle località: Bagnoli, Capannelle-Grappolini, Piane e Piane del Maturo, frazione San Lorenzo, Case d’Orifile e località Fornaci, Case Panardi e Serra, Zancona e le Macchie, zona industriale, Montelaterone, Pergole e Begname, frazione di Salaiola e Stribugliano.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

I giovani protagonisti in paese: il Comune lancia...

Grosseto ha una nuova dottoressa: Agnese si laurea...

Architettura in miniatura: come realizzare casette realistiche per...

Uno spazio dedicato a tutti gli assessori ai...

Montagna, Province: “Con la nuova legge nazionale rischiano...

Ponte dell’Immacolata: tante iniziative nelle parrocchie e festa...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: