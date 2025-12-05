Grosseto ha una nuova dottoressa: Agnese si laurea all’Università di Siena

Home AttualitàGrosseto ha una nuova dottoressa: Agnese si laurea all’Università di Siena
di Redazione
Grosseto. Grosseto ha una nuova dietista.

Agnese Malentacchi si è brillantemente laureata all’Università degli Studi di Siena, discutendo una tesi che aveva come tema “Indagine sui metodi di valutazione quali-quantitativa dell’intake alimentare di pazienti oncologici in trattamento attivo e analisi delle ripercussioni a carico dello stato nutrizionale”.

Il relatore era la professoressa Anna Maria Di Giacomo, correlatore il dottor Francesco Anichini.

Ad Agnese le congratulazioni dei parenti, degli amici e della nostra redazione.

