Grosseto ha una nuova dottoressa: Agnese si laurea all’Università di Siena

Grosseto. Grosseto ha una nuova dietista.

Agnese Malentacchi si è brillantemente laureata all’Università degli Studi di Siena, discutendo una tesi che aveva come tema “Indagine sui metodi di valutazione quali-quantitativa dell’intake alimentare di pazienti oncologici in trattamento attivo e analisi delle ripercussioni a carico dello stato nutrizionale”.

Il relatore era la professoressa Anna Maria Di Giacomo, correlatore il dottor Francesco Anichini.

Ad Agnese le congratulazioni dei parenti, degli amici e della nostra redazione.