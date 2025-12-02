Bosco Rocconi compie 30 anni: una giornata di iniziative per celebrare l’Oasi Wwf

Roccalbegna (Grosseto). Sabato 6 dicembre Roccalbegna celebrerà il 30° anniversario dell’Oasi Wwf Bosco Rocconi, una ricorrenza importante che vedrà la partecipazione delle istituzioni locali e regionali, dei rappresentanti del Wwf e di molte delle persone che hanno sostenuto e accompagnato la crescita dell’Oasi fin dalla sua nascita.

L’iniziativa avrà inizio alle 10 presso la sede delle riserve naturali di Roccalbegna. Dopo i saluti istituzionali e alcuni interventi dedicati alla storia dell’Oasi, la giornata proseguirà nel primo pomeriggio con una passeggiata guidata all’interno dell’area protetta, un’occasione per immergersi nella bellezza del Bosco Rocconi in uno dei periodi più suggestivi dell’anno.

Durante l’escursione sarà possibile osservare la nuova pannellistica informativa, realizzata grazie ai fondi regionali concessi dal Comune di Roccalbegna. Il percorso è adatto a tutti; si consiglia comunque di indossare scarpe da trekking ed eventualmente portare bastoncini da cammino.

Ospite d’eccezione sarà Riccardo Nardi, fondatore e storico sostenitore dell’Oasi Wwf Bosco Rocconi. Appassionato di rapaci, Nardi fu tra i primi a documentare la presenza del raro falco lanario e, con il suo costante impegno da responsabile volontario, contribuì in modo decisivo alla scoperta e alla valorizzazione del grande patrimonio naturalistico della Valle dell’Albegna.

L’appuntamento rappresenta anche un importante momento di riflessione sul ruolo delle aree protette, fondamentali non solo per la tutela della biodiversità, ma anche come risorse strategiche per il turismo sostenibile e per lo sviluppo del territorio. Secondo le stime della Banca mondiale, una gestione sostenibile delle aree protette può generare un ritorno economico compreso tra 6 e 30 dollari per ogni dollaro investito.

Per chi non avesse ancora partecipato alle escursioni autunnali, l’evento del 6 dicembre sarà un’ottima occasione: le attività proseguiranno infatti fino a fine anno, per poi riprendere con la nuova programmazione nel 2026.

Numerose sono state finora le iniziative organizzate dal Wwf nell’alta valle dell’Albegna, grazie alla collaborazione con i Comuni di Roccalbegna e Semproniano e al fondamentale supporto della Regione Toscana, che hanno interessato le riserve naturali regionali di Bosco Rocconi e Pescinello.

La partecipazione all’evento del 6 dicembre è gratuita, grazie al sostegno delle due amministrazioni comunali su cui ricade la riserva di Rocconi, ma è obbligatoria la prenotazione.

Prenotazioni e informazioni: e-mail boscorocconi@wwf.it, cell.320.8223972