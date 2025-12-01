Un nuovo soggetto giuridico gestirà il Teatro Fonderia Leopolda: avviato l’iter

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno verso una strategia di lungo periodo che mira a fare del Teatro Fonderia Leopolda un centro culturale capace di generare valore – artistico, sociale e territoriale – per tutta la comunità.

Ha infatti affidato a Abf Philanthropy Advisors il servizio di supporto tecnico-specialistico per la valutazione, la progettazione e l’avvio del nuovo soggetto giuridico che sarà chiamato a gestire il teatro dopo la scadenza dell’attuale affidamento, prevista per il 30 giugno 2027.

Nel dettaglio: Abf Philanthropy Advisors è centro studi e una società di consulenza nata su iniziativa della Andrea Bocelli Foundation (Abf), organizzazione fondata dal maestro Andrea Bocelli e riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno nel campo dell’educazione, della cultura e dello sviluppo sociale. La società trasferisce nel settore pubblico e nel terzo settore l’esperienza maturata da Abf nella progettazione di interventi complessi, nella gestione strategica di programmi culturali ed educativi e nelle attività di fundraising e valutazione di impatto.

“Con questo passo – afferma il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – diamo avvio a un percorso strategico che guarda al futuro del nostro teatro e alla sua capacità di essere un luogo vivo, inclusivo e centrale per la comunità. Il Teatro Fonderia Leopolda è un patrimonio identitario della città: vogliamo garantirgli una gestione moderna, sostenibile e capace di cogliere tutte le opportunità che il panorama culturale nazionale ed europeo offre. La collaborazione con un soggetto qualificato come Abf Philanthropy Advisors, legato alla Andrea Bocelli Foundation, porta nel nostro territorio un bagaglio di esperienza e professionalità di altissimo livello.”

“Questo progetto rappresenta un’evoluzione importante – sottolinea l’assessore alla cultura Stefania Turini – perché ci permette di immaginare un teatro ancora più aperto, partecipato e capace di dialogare con le energie culturali del territorio. La costituzione di un nuovo soggetto giuridico consentirà una programmazione artistica più continua, un sostegno più solido alla creatività locale e maggiori possibilità di reperire fondi per innovare e crescere. Il legame con la Abf Philanthropy Advisors, che richiama la filosofia e la visione della Andrea Bocelli Foundation, riconosciuta a livello internazionale per la qualità delle sue iniziative culturali ed educative, rappresenta un valore aggiunto significativo nel percorso che avviamo oggi”.