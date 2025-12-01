“Brokeback Mountain”: al Teatro Moderno una storia di amore, lotta e accettazione

Scarlino (Grosseto). Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone.

Giovedì 4 dicembre, al Teatro Moderno alle 21.00, va in scena “Brokeback Mountain”, una sontuosa “play with music” tratta dal racconto di Annie Proulx.

I biglietti sono disponibili su https://comunegrosseto.ticka.it e dalle 19.00 al botteghino del Moderno il giorno dello spettacolo.

Lo spettacolo

A interpretare Jack ed Ennis, due giovani che in un’America rurale e poverissima scoprono un amore destinato a segnarli per più di vent’anni, sono Edoardo Purgatori e Filippo Contri. Accanto a loro, Malika Ayane, che con la sua voce dà vita ai brani originali composti da Dan Gillespie Sells, accompagnata da una live band diretta da Marco Bosco (piano), con Paolo Ballardini alle chitarre e Massimiliano Serafini a basso e contrabbasso.

Scritto da Ashley Robinson, con la regia e la versione italiana di Giancarlo Nicoletti, “Brokeback Mountain” trasforma il celebre racconto della Proulx in un’esperienza teatrale intensa e profondamente emotiva. La musica diventa paesaggio, memoria, desiderio: si fonde con la narrazione e ne amplifica ogni vibrazione, restituendo la solitudine delle montagne, il conflitto interiore dei protagonisti e la forza di un sentimento ostinato e impossibile da annullare.