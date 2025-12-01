Home Cultura & Spettacoli“Brokeback Mountain”: al Teatro Moderno una storia di amore, lotta e accettazione
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Brokeback Mountain”: al Teatro Moderno una storia di amore, lotta e accettazione

Lo spettacolo è in programma giovedì 4 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 37 views

Scarlino (Grosseto). Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone.

Giovedì 4 dicembre, al Teatro Moderno alle 21.00, va in scena “Brokeback Mountain”, una sontuosa “play with music” tratta dal racconto di Annie Proulx.

I biglietti sono disponibili su https://comunegrosseto.ticka.it e dalle 19.00 al botteghino del Moderno il giorno dello spettacolo.

Lo spettacolo

A interpretare Jack ed Ennis, due giovani che in un’America rurale e poverissima scoprono un amore destinato a segnarli per più di vent’anni, sono Edoardo Purgatori e Filippo Contri. Accanto a loro, Malika Ayane, che con la sua voce dà vita ai brani originali composti da Dan Gillespie Sells, accompagnata da una live band diretta da Marco Bosco (piano), con Paolo Ballardini alle chitarre e Massimiliano Serafini a basso e contrabbasso.

Scritto da Ashley Robinson, con la regia e la versione italiana di Giancarlo Nicoletti, “Brokeback Mountain” trasforma il celebre racconto della Proulx in un’esperienza teatrale intensa e profondamente emotiva. La musica diventa paesaggio, memoria, desiderio: si fonde con la narrazione e ne amplifica ogni vibrazione, restituendo la solitudine delle montagne, il conflitto interiore dei protagonisti e la forza di un sentimento ostinato e impossibile da annullare.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Neuropsichiatria infantile: ecco quattro nuovi specialisti per la...

La Consulta per la Disabilità celebra 25 anni:...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella...

Percorso dei farmaci per i tumori ala vescica:...

“Persone, non aggettivi”: un evento per la Giornata...

Natale: la Pro Loco Lagunare presenta il programma...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: