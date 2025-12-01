Home AmbientePinete litoranee: iniziati i lavori di recupero e miglioramento
AmbienteAmbiente GrossetoCastiglione della PescaiaColline del Fiora

Pinete litoranee: iniziati i lavori di recupero e miglioramento

Le Bandite hanno avviato i lavori nelle aree di Scarlino e Castiglione della Pescaia

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 53 views

Scarlino (Grosseto). Da fine ottobre gli operai forestali delle Bandite di Scarlino sono impegnati negli interventi previsti dai progetti di recupero e miglioramento delle pinete litoranee nei territori di Scarlino e Castiglione della Pescaia, finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito della Misura Praf Strategia forestale nazionale 2023.

Le attività riguardano la gestione sostenibile di popolamenti forestali che necessitano di operazioni mirate per aumentarne la resilienza, garantirne la sicurezza e preservarne il valore ambientale e paesaggistico.

I lavori

Gli interventi in corso comprendono diradamenti selettivi, spalcature, tagli del sottobosco, messa in sicurezza delle piante compromesse, rimboschimenti con pino domestico, nelle aree colpite da fitopatie. In particolare, nelle pinete litoranee si sta operando per interrompere la continuità verticale e orizzontale della vegetazione, un’azione necessaria per ridurre il rischio di incendi boschivi.

Un secondo gruppo di operai forestali è impegnato nella realizzazione di fasce parafuoco in aree di interfaccia tra bosco e abitato, in particolare nei pressi di Castiglione della Pescaia, come previsto nel Piano specifico di prevenzione Aib delle pinete litoranee di Castiglione della Pescaia e Grosseto. Le operazioni coinvolgono inoltre porzioni di pineta del Puntone di Scarlino, interessate da attacchi di parassiti del pino marittimo e da situazioni di densità eccessiva che richiedono interventi urgenti di gestione.

«Questi lavori rappresentano un passo fondamentale per la tutela del nostro patrimonio forestale – afferma l’assessore alle Bandite Silvia Travison –. Le pinete litoranee sono ecosistemi preziosi, ma oggi fragili, perché soggetti a stress climatici, fitopatie e rischio incendi. Gli interventi avviati consentono di aumentare la resilienza del bosco, salvaguardare la sicurezza dei cittadini e dei frequentatori delle aree costiere e preservare il valore paesaggistico di un territorio che costituisce una risorsa ambientale e turistica di primaria importanza».

Le attività proseguiranno nei prossimi mesi secondo la programmazione prevista, con una durata complessiva dei lavori stimata in 18 mesi, come indicato nei documenti di progetto.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Furgone in fiamme lungo la via: i Vigili...

“International Observe the Moon Night”: le immagini dell’osservatorio...

Ponte dell’Immacolata: le aperture e il programma dei...

Spettacoli, musica, teatro, fiabe, giochi: un mese di...

Eventi di Natale: il Comune cerca associazioni ed...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: