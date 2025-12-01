Pinete litoranee: iniziati i lavori di recupero e miglioramento

Scarlino (Grosseto). Da fine ottobre gli operai forestali delle Bandite di Scarlino sono impegnati negli interventi previsti dai progetti di recupero e miglioramento delle pinete litoranee nei territori di Scarlino e Castiglione della Pescaia, finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito della Misura Praf Strategia forestale nazionale 2023.

Le attività riguardano la gestione sostenibile di popolamenti forestali che necessitano di operazioni mirate per aumentarne la resilienza, garantirne la sicurezza e preservarne il valore ambientale e paesaggistico.

I lavori

Gli interventi in corso comprendono diradamenti selettivi, spalcature, tagli del sottobosco, messa in sicurezza delle piante compromesse, rimboschimenti con pino domestico, nelle aree colpite da fitopatie. In particolare, nelle pinete litoranee si sta operando per interrompere la continuità verticale e orizzontale della vegetazione, un’azione necessaria per ridurre il rischio di incendi boschivi.

Un secondo gruppo di operai forestali è impegnato nella realizzazione di fasce parafuoco in aree di interfaccia tra bosco e abitato, in particolare nei pressi di Castiglione della Pescaia, come previsto nel Piano specifico di prevenzione Aib delle pinete litoranee di Castiglione della Pescaia e Grosseto. Le operazioni coinvolgono inoltre porzioni di pineta del Puntone di Scarlino, interessate da attacchi di parassiti del pino marittimo e da situazioni di densità eccessiva che richiedono interventi urgenti di gestione.

«Questi lavori rappresentano un passo fondamentale per la tutela del nostro patrimonio forestale – afferma l’assessore alle Bandite Silvia Travison –. Le pinete litoranee sono ecosistemi preziosi, ma oggi fragili, perché soggetti a stress climatici, fitopatie e rischio incendi. Gli interventi avviati consentono di aumentare la resilienza del bosco, salvaguardare la sicurezza dei cittadini e dei frequentatori delle aree costiere e preservare il valore paesaggistico di un territorio che costituisce una risorsa ambientale e turistica di primaria importanza».

Le attività proseguiranno nei prossimi mesi secondo la programmazione prevista, con una durata complessiva dei lavori stimata in 18 mesi, come indicato nei documenti di progetto.