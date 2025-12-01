Oltre 15mila euro dal Ministero alla biblioteca: serviranno per l’acquisto di libri

Arcidosso (Grosseto). La biblioteca comunale di Arcidosso è tra le beneficiarie del Fondo per l’acquisto di libri 2025-2026 promosso dal Ministero della cultura, ottenendo un contributo complessivo pari a 15.836,98 euro.

Il finanziamento, interamente destinato all’incremento del patrimonio librario, consentirà alla biblioteca di accrescere e aggiornare le proprie collezioni, ampliando l’offerta per lettori di tutte le età. Le norme del fondo prevedono inoltre che gli acquisti vengano effettuati in almeno tre librerie dotate di codice Ateco specifico o direttamente presso l’editoria locale, così da sostenere la filiera culturale del territorio.

Grazie al contributo, la biblioteca di Arcidosso potrà acquisire nuovi titoli in ambito narrativo, saggistico, per bambini e ragazzi, oltre a volumi specializzati e materiali digitali, rispondendo in modo sempre più puntuale ai bisogni informativi e culturali della comunità.

“Siamo molto soddisfatti di questo importante sostegno da parte del Ministero della cultura, che rappresenta un investimento concreto nel futuro della nostra biblioteca e della nostra comunità – commenta l’assessore alla cultura, Ugo Quattrini – Questo contributo ci permetterà di arricchire il patrimonio librario, ampliando le proposte di lettura e rendendo la biblioteca uno spazio sempre più accessibile, aggiornato e aperto a tutti”.

“Il nostro obiettivo – prosegue Quattrini – è rafforzare ancora di più il ruolo della biblioteca come luogo vivo di incontro, formazione e crescita culturale, anche attraverso iniziative, attività e momenti di partecipazione che accompagneranno il programma dei nuovi acquisti nei prossimi due anni.”