Home Ambiente“International Observe the Moon Night”: le immagini dell’osservatorio astronomico sul gruppo della Nasa
AmbienteAmbiente GrossetoGrosseto

“International Observe the Moon Night”: le immagini dell’osservatorio astronomico sul gruppo della Nasa

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 29 views

Grosseto. La Nasa carica sul proprio gruppo “International Observe the Moon Night” le immagini dell’osservatorio astronomico comunale di Roselle.

Quest’anno l’osservatorio ha vinto la selezione internazionale per trasmettere in live stream, nella notte tra il 3 e 4 ottobre scorsi, le riprese video della luna direttamente sul sito della Nasa.

“Si tratta di un successo senza precedenti che dimostra l’elevata preparazione scientifica e manageriale del personale Amsa”, dichiara il direttore dell’osservatorio, il dottor Nazario Montuori.

Purtroppo, con la mancata approvazione del bilancio da parte del Senato degli Stati Uniti, la Pubblica Amministrazione Usa è andata in shutdown, quello che da noi viene chiamata “gestione provvisoria”, e l’evento live dell’osservatorio è stato cancellato per motivi di budget.

La Nasa ha dunque deciso di omaggiare il piccolo osservatorio di Roselle caricando in prima persona una delle foto sul proprio gruppo dedicato alla notte internazionale della luna.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Neuropsichiatria infantile: ecco quattro nuovi specialisti per la...

La Consulta per la Disabilità celebra 25 anni:...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella...

Percorso dei farmaci per i tumori ala vescica:...

“Persone, non aggettivi”: un evento per la Giornata...

“Patrimoni Unesco in Giappone”: inaugurata la mostra nel...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: