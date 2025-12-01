“International Observe the Moon Night”: le immagini dell’osservatorio astronomico sul gruppo della Nasa

Grosseto. La Nasa carica sul proprio gruppo “International Observe the Moon Night” le immagini dell’osservatorio astronomico comunale di Roselle.

Quest’anno l’osservatorio ha vinto la selezione internazionale per trasmettere in live stream, nella notte tra il 3 e 4 ottobre scorsi, le riprese video della luna direttamente sul sito della Nasa.

“Si tratta di un successo senza precedenti che dimostra l’elevata preparazione scientifica e manageriale del personale Amsa”, dichiara il direttore dell’osservatorio, il dottor Nazario Montuori.

Purtroppo, con la mancata approvazione del bilancio da parte del Senato degli Stati Uniti, la Pubblica Amministrazione Usa è andata in shutdown, quello che da noi viene chiamata “gestione provvisoria”, e l’evento live dell’osservatorio è stato cancellato per motivi di budget.

La Nasa ha dunque deciso di omaggiare il piccolo osservatorio di Roselle caricando in prima persona una delle foto sul proprio gruppo dedicato alla notte internazionale della luna.