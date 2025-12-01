Home Castiglione della PescaiaFurgone in fiamme lungo la via: i Vigili del Fuoco spengono l’incendio
Furgone in fiamme lungo la via: i Vigili del Fuoco spengono l’incendio

L'intervento della squadra ha consentito di estinguere l'incendio utilizzando acqua e di evitare che le fiamme si propagassero verso le case vicine

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta in via Piemonte, a Castiglione della Pescaia, per l’incendio di un furgone alimentato a benzina e Gpl.

L’incendio

Il mezzo, fermo lungo la strada, ha improvvisamente preso fuoco sviluppando fiamme intense. L’intervento della squadra ha consentito di estinguere l’incendio utilizzando acqua e di evitare che le fiamme si propagassero verso le case vicine, situate di fronte al punto in cui si è verificato l’evento.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia per la gestione della viabilità.

Il conducente del veicolo è rimasto illeso.

