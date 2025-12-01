Il Comune dà il benvenuto a due nuovi dipendenti: ecco chi sono

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica accoglie con entusiasmo due nuovi membri nel suo organico, che hanno recentemente preso servizio per rafforzare due aree strategiche dell’Ente.

Si tratta di Gianni Cenatiempo, assunto come operatore ausiliario alla biblioteca comunale, all’interno del settore Cultura ed Eventi, e di Simona Finetti, che ricopre il ruolo di funzionario amministrativo del Settore avvocatura civica.

Il sindaco Matteo Buoncristiani ha espresso le sue congratulazioni e un caloroso benvenuto ai nuovi assunti che vanno a rafforzare la struttura: “L’ingresso di nuove risorse umane qualificate è fondamentale per migliorare l’efficienza dei nostri servizi e rispondere al meglio alle esigenze della comunità. A Gianni Cenatiempo e Simona Finetti vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Siamo certi che daranno un contributo prezioso, rispettivamente per la promozione culturale e per il supporto legale del nostro Comune”.

Alle parole del sindaco si aggiungono quelle del vicesindaco e assessore al personale, Danilo Baietti: “L’amministrazione continua il suo impegno nel rafforzare la struttura interna attraverso concorsi e procedure selettive. L’arrivo di Simona Finetti all’avvocatura civica e di Gianni Cenatiempo in biblioteca sono un segnale tangibile della nostra attenzione verso il potenziamento dei settori chiave. A entrambi, i miei complimenti per il traguardo raggiunto e un sincero augurio di una proficua carriera professionale al servizio dei cittadini di Follonica”.

I due nuovi dipendenti sono già operativi e pronti a mettere le proprie competenze al servizio della collettività e dell’amministrazione.