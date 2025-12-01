Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Giovedì 4 dicembre AdF sarà al lavoro a Castiglione della Pescaia, per un intervento di manutenzione presso il serbatoio in via Gran Sasso.

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Abetone, via Adamello, via Cervino, via Col di Nava, via degli Olivi, via dei Butteri, via dei Lecci, via del Cinghiale, via della Pace, via delle Ginestre, via delle Querce, via dell’Istrice, via del Muschio, via Gran Sasso, viale Monte Rosa, via Monte Amiata, via Monte Bianco, via Montegrappa, via Monte Nero, via Monviso, via Terminillo e zone limitrofe.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.