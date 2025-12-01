Neuropsichiatria infantile: ecco quattro nuovi specialisti per la provincia di Grosseto

Grosseto. Sono già operativi da questo mese di dicembre i primi due nuovi neuropsichiatri infantili in provincia di Grosseto. Entro il mese di aprile ne arriverà un terzo e nel corso del 2026 è previsto un quarto inserimento che andrà a completare lo staff di medici specialisti per l’area grossetana. Quella di destinare quattro nuove unità di personale medico è una decisione che consentirà di aumentare in modo consistente la risposta agli utenti del territorio grossetano.

Le assunzioni avvengono grazie all’attingimento da una graduatoria di neuropsichiatri infantili prevista per la copertura dei fabbisogni attuali. Per il ruolo di direttore della relativa Uoc grossetana, verrà invece successivamente bandito un nuovo concorso.

«L’Azienda Usl Toscana sud est sta mettendo il massimo impegno nel reperimento di nuove professionalità per la neuropsichiatria infantile – spiega Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana sud est –, l’area grossetana è quella a cui destiniamo il maggior numero di figure attraverso questo attingimento di graduatoria. Andiamo così incontro alle esigenze della popolazione a cui, come durante i recenti incontri, abbiamo ribadito la massima attenzione».