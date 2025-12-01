Home AttualitàLa Consulta per la Disabilità celebra 25 anni: in programma quattro giorni di iniziative
La Consulta per la Disabilità celebra 25 anni: in programma quattro giorni di iniziative

Il programma della giornata inaugurale

Grosseto. La Consulta per la Disabilità del Comune di Grosseto. celebra 25 anni: mercoledì 3 dicembre il via a quattro giorni di iniziative.

  • ore 11 – Taglio del nastro e inaugurazione del nuovo ufficio situato al piano terra del palazzo comunale;
  • ore 11.15 – Interventi istituzionali nella sala del Consiglio comunale, con Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco, Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale, Luca Agresti, assessore alla cultura, Carla Minacci, assessore al sociale, Alessandro Antichi, ex sindaco, Valentina Corsetti, presidente della Consulta per la Disabilità, rappresentanti delle Pubbliche Assistenze;
  • ore 11:30 – Concerto dell’Istituto musicale del Polo Bianciardi con il suo Laboratorio d’insieme, un momento musicale dedicato alla partecipazione e all’espressione artistica.
