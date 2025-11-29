Inaugurato l’impianto multifunzionale di Giuncarico, Giani: “Opportunità per i cittadini”

Giuncarico (Grosseto). “Si tratta di uno spazio fondamentale per la vita di Giuncarico. Il nuovo campo multifunzionale sarà molto utile ai cittadini e al territorio. Questa frazione aveva bisogno di un impianto di questo tipo. Al tempo stesso l’area necessitava di una riqualificazione completa in modo da renderla alla comunità rinnovata e profondamente migliorata. L’intervento è stato possibile anche a un investimento di oltre 460mila euro finanziati per circa 300mila euro dalla Regione”.

Così si è espresso il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, partecipando all’inaugurazione del nuovo impianto multifunzionale di Giuncarico, frazione di Gavorrano, che è stato realizzato grazie a un contributo di 306mila euro della Regione Toscana, più ulteriori 161mila euro del Comune di Gavorrano, per un totale di 467mila euro. Il Comune per questa operazione ha avuto un finanziamento a tasso zero da parte del Coni.

I lavori sono consistiti nel consolidamento del piano di gioco, nell’ampliamento e nella ristrutturazione degli spogliatoi. Gli spazi, adesso, saranno affidati in gestione in modo da garantirne la piena fruibilità.

All’inaugurazione hanno partecipato anche l’assessore regionale alle attività produttive, Leonardo Marras, assieme al sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, che hanno sottolineato l’importanza di restituire alla popolazione un luogo importante, completamente rinnovato, pronto ad ospitare eventi sportivi, culturali, spettacoli e vita di comunità.

“La nuova struttura rappresenta un’opportunità per tutto il territorio, arricchendo l’offerta sportiva e ricreativa dell’area accanto alla piscina comunale con il risultato che, in questo modo, si generano anche nuove prospettive per l’economia locale”, ha affermato l’assessore regionale Marras.

“Per Giuncarico quello odierno è un giorno importante perché riconsegniamo ai cittadini un luogo a cui tengono moltissimo, rinnovato e pronto ad ospitare sport, socialità e vita di comunità, per la cui ristrutturazione è risultata fondamentale la squadra comunale”, ha precisato il sindaco Ulivieri.