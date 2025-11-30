Home Cultura & Spettacoli“La novella della Marchesana di Monferrato” conferenza sul ruolo delle donne nel Decamerone
“La novella della Marchesana di Monferrato” conferenza sul ruolo delle donne nel Decamerone

di Redazione
Grosseto – Lunedì primo dicembre, alle 17.00, nell’Aula delle Colonne alla Fondazione Polo universitario grossetano, la professoressa Teresa Nocita terrà una conferenza, che si inserisce nelle celebrazioni dell’anno boccacciano. L’argomento è incentrato sul ruolo che rivestono le donne nel Decamerone, partendo dall’analisi della novella in cui incontriamo il personaggio che apre la multiforme galleria delle figure femminili.

Il titolo della conferenza è infatti “La novella della Marchesana di Monferrato (I 5): incontro con la prima protagonista femminile del Decameron di Giovanni Boccaccio”.

Teresa Nocita è professoressa associata di Filologia italiana all’Università degli Studi dell’Aquila, dove attualmente insegna. È membro del comitato scientifico e direttrice di numerose riviste, coordinatrice di convegni e seminari nazionali e internazionali, collabora a vari progetti di ricerca in Università italiane e straniere, occupandosi anche di censimento e schedatura delle risorse umanistiche in Internet, laboratori multimediali, Italianistica digitale, editoria scientifica.

Le sue ricerche e le sue pubblicazioni vertono principalmente sulla poesia italiana del Trecento, Giovanni Boccaccio e il Decameron, il rapporto tra  racconto e  novella nella tradizione europea medievale e rinascimentale; ha pubblicato uno studio approfondito riguardante la tradizione filologica a stampa di tutte le opere di Dante Alighieri.

È in uscita il suo nuovo libro “L’ultima volontà: Boccaccio, il Decameron e il codice Hamilton 90”, dedicato al manoscritto autografo della raccolta boccacciana di novelle.

L’iniziativa è realizzata dalla società Dante Alighieri in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano e con il patrocinio dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

