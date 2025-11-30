Home GrossetoNoi Moderati: la Maremma protagonista all’assemblea nazionale del partito
Noi Moderati: la Maremma protagonista all’assemblea nazionale del partito

Brogi: "Il partito si sta strutturando in Italia come in provincia di Grosseto"

Grosseto. La Maremma è stata protagonista all’assemblea nazionale di Noi Moderati, che si è svolta a Roma.

Il commissario provinciale Daniele Brogi, capogruppo del partito nel Consiglio comunale di Massa Marittima, ha guidato la delegazione maremmana composta dal capogruppo di Monterotondo Ademaro Dei e dal consigliere Walter Petricci. Presente, su invito dei vertici nazionali, anche l’ex consigliere regionale Andrea Ulmi, oggi riferimento di un progetto che punta ad attrarre il mondo civico e che ha portato il suo contributo di esperienza sia nell’ambito del consiglio nazionale che dell’assemblea.

“Un appuntamento che ha confermato la crescita del partito, uscito rafforzato dalle ultime elezioni regionali, dove per la prima volta si è presentato ovunque con il proprio simbolo – afferma il commissario provinciale Daniele Brogi. Una scelta coraggiosa che ha visto la provincia di Grosseto distinguersi con le percentuali più alte in Toscana, sia a livello territoriale, che nel capoluogo”.

Brogi poi esprime soddisfazione per l’attenzione riservata alla delegazione grossetana dal leader nazionale Maurizio Lupi e dall’onorevole Alessandro Colucci, commissario regionale di Noi Moderati, sottolineando come il gruppo locale, operativo solo dalla scorsa estate, stia crescendo costantemente nel numero di iscritti e simpatizzanti.

“Nelle prossime settimane – dichiara il commissario provinciale sono attese novità importanti, in un partito che si sta strutturando e ramificando sul territorio provinciale, con lo sguardo rivolto alle prime scadenze elettorali del 2027. Nei mesi a venire  saranno promosse iniziative concrete per affrontare le problematiche territoriali e proporre soluzioni, grazie anche alla vicinanza e disponibilità dei parlamentari. Le giornate romane hanno offerto al gruppo maremmano l’occasione di confrontarsi con eletti da tutta Italia, con onorevoli e senatori, e di ascoltare diversi Ministri, oltre alla premier Giorgia Meloni, ma anche  governatori e sindaci”.

“L’obiettivo dichiarato e su cui stiamo lavorando anche in provincia di Grosseto – conclude Brogi è quello di consolidare Noi Moderati come forza capace di attrarre il voto civico moderato e di gran parte di dell’elettorato centrista che negli ultimi anni ha scelto l’astensione”. 

