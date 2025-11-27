Home AttualitàRiscossione delle pensioni: il Comune organizza un servizio navetta per l’ufficio postale
Riscossione delle pensioni: il Comune organizza un servizio navetta per l’ufficio postale

Attivato dal Comune di Sorano per agevolare la cittadinanza nei giorni di maggior affluenza

Sorano (Grosseto). Nei primi giorni di dicembre sarà attivo un servizio navetta straordinario organizzato dal Comune di Sorano per facilitare gli spostamenti dei cittadini verso l’ufficio postale di Elmo.

L’iniziativa nasce per sostenere in particolare le persone che devono recarsi allo sportello per la riscossione delle pensioni e per usufruire degli altri servizi offerti da Poste Italiane, nelle giornate tradizionalmente più affollate.

Il servizio sarà disponibile lunedì primo, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, con due corse quotidiane. La prima partirà alle 9.00 e la seconda alle 10.30, entrambe con punto di ritrovo in piazza del Municipio, di fronte all’ingresso del palazzo comunale.

Per accedere alla navetta è richiesta la prenotazione telefonica al numero 0564.633023, interno 1, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30.

«Abbiamo ritenuto necessario attivare un supporto concreto per i nostri cittadini, soprattutto per coloro che possono incontrare difficoltà negli spostamenti, vista la chiusura dello sportello di Sorano per l’intervento di riqualificazione Polis – spiega il sindaco Ugo Lotti –. Questo servizio temporaneo vuole essere una risposta tempestiva alle esigenze della comunità, affinché tutti possano accedere ai servizi postali in modo semplice e sicuro».

Il Comune invita pertanto la popolazione ad utilizzare la navetta nei giorni indicati, così da facilitare l’accesso agli sportelli postali e ridurre i disagi legati alla mobilità.

