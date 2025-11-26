Legalità, cultura e sport: dalla Regione contributo ai Comuni per la realizzazione di tre progetti

Colline Metallifere (Grosseto). Tre interventi strategici per rafforzare legalità, inclusione, benessere e partecipazione attiva nelle Colline Metallifere stanno per partire grazie ai finanziamenti della Regione Toscana nell’ambito del Programma Fse+ 2021–2027.

Si tratta di progetti che mettono al centro le persone e le comunità, con azioni diffuse nei Comuni di Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo e Roccastrada.

Queste iniziative rientrano nel quadro della Strategia regionale per le aree interne, lo strumento con cui la Toscana sostiene i territori più periferici garantendo servizi, nuove opportunità e interventi mirati allo sviluppo sociale e comunitario.

Coltivare la legalità: territori che crescono

Finanziamento: 60.000 euro – Area coordinata dai Comuni

Il progetto rafforza la cultura della legalità attraverso un ampio programma educativo e partecipativo:

attività nelle scuole dell’intera area;

incontri pubblici e testimonianze dirette;

laboratori e percorsi formativi;

potenziamento dell’Osservatorio della Legalità.

«La legalità si costruisce attraverso conoscenza, ascolto e consapevolezza – affermano i sindaci -. Questo intervento dà strumenti concreti a giovani, famiglie e comunità per rendere il territorio più giusto e responsabile».

Il benessere culturale delle comunità

Finanziamento: 150.000 euro – Comune capofila: Massa Marittima

Un progetto che trasforma la cultura in un motore di welfare e partecipazione.

Gli interventi previsti includono:

la figura del “facilitatore nella Casa di comunità”;

un “luogo della comunità” in ogni Comune;

educativa di strada e servizi mobili per raggiungere anche le zone più periferiche.

«La cultura diventa spazio di cura, relazione e inclusione quando è accessibile e vicina alle persone – sottolineano i sindaci –. Questo progetto apre nuove porte a chi rischia di rimanere ai margini».

Inclusione e benessere nelle Colline Metallifere

Finanziamento: 200.000 euro – Comune capofila: Gavorrano

Il terzo intervento utilizza lo sport come strumento di crescita personale, relazionale ed educativa.

Prevede:

attività inclusive e gruppi misti;

eventi sportivi aperti a tutta la cittadinanza;

trasporto assistito;

percorsi di movimento nella natura.

«Lo sport unisce, motiva e restituisce fiducia – dichiarano i sindaci -. È fondamentale che tutte le persone, anche nelle aree più distanti, abbiano accesso alle stesse opportunità».

Un passo avanti per comunità più forti e inclusive

I tre progetti, complementari e integrati tra loro, rafforzano la coesione sociale delle Colline Metallifere e offrono nuove possibilità a giovani, famiglie, persone con fragilità e a tutte le realtà che animano la vita dei Comuni.

Grazie al sostegno della Regione Toscana e alla collaborazione tra amministrazioni comunali, scuole, associazioni ed enti del terzo settore, le Colline Metallifere compiono un ulteriore passo verso un modello di sviluppo fondato su partecipazione, prevenzione sociale e benessere diffuso.