Contrasto alla violenza sulle donne: una panchina rossa davanti all’ospedale

Grosseto. Inaugurata la panchina rossa davanti all’ospedale di Castel del Piano.

Oggi, mercoledì 26 novembre, alla presenza delle autorità locali e della direzione di presidio, si è celebrato l’iniziativa prevista nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

A proporre la collocazione è stata la Commissione pari opportunità dell’Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, con la collaborazione dell’Azienda Usl Toscana sud est.

La panchina rossa è uno dei simbolo dell’impegno contro la violenza sulle donne. «Grosseto e il suo territorio sono una delle avanguardie nazionali nel contrasto al fenomeno – spiega il direttore del presidio ospedaliero, Michele Dentamaro –, basti pensare alla nascita del Codice rosa, quale procedura di presa in carico delle vittime di violenza che è nata proprio in Maremma ed è presente anche al Pronto soccorso di questo ospedale. Siamo lieti che la Commissione pari opportunità e tutte le amministrazioni locali coinvolte abbiano voluto questa collocazione che ha un significato ben oltre la simbologia. Ma che riafferma un impegno che condividiamo con tutti gli attori istituzionali».

Presenti all’iniziativa il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, le componenti e la presidente della Commissione pari opportunità dell’Amiata grossetana, Lucia Nannetti, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine. Nel corso dell’iniziativa, le studentesse del locale istituto scolastico hanno presentato tre manifesti che illustrano le fasi del fenomeno della violenza sulle donne, dalla genesi, all’intervento istituzionale di presa in carico, fino al suo superamento.

«La collocazione davanti all’ospedale rappresenta un modo per le istituzioni di uscire dai palazzi e dare dimostrazione di quelli che sono i valori fondanti della nostra comunità e soprattutto la dimostrazione che certi tipi di sfide si possono vincere solo insieme», dichiara il sindaco Cinzia Pieraccini.

«Abbiamo deciso di installare la panchina rossa davanti all’ospedale – dichiara Lucia Nannetti, presidente della Commissione pari opportunità dell’Amiata grossetana, ideatrice dell’iniziativa – perché gli operatori sanitari qui presenti sono i primi a curare le ferite della violenza, inoltre tutte le persone che passano di qui possono soffermarsi e riflettere quotidianamente sul tema del contrasto alla violenza sulle donne».