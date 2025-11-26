Home AmiataOmicidio Del Rio, clamorosa rivelazione del principale indiziato sul giorno della morte
Omicidio Del Rio, clamorosa rivelazione del principale indiziato sul giorno della morte

di Redazione
Grosseto – Nel corso del processo sull’omicidio del corriere dell’Amiata Nicolas Del Rio, il principale imputato, Klodian Gjoni, ha fatto delle clamorose rivelazioni.

Gjioni, difeso dall’avvocato Riccardo Lottini e dall’avvocato Alessio Bianchini, ha precisato che il giorno della morte di Del Rio sarebbe il 24 maggio 2024 mattina, nella scorsa udienza era emerso che l’omicidio fosse avvenuto il pomeriggio del  23 maggio e avesse visto coinvolti i 3 imputati.

Oggi Klodian ha specificato che, quando hanno constatato la morte di Del Rio, fossero presenti lui e Ozgur Bozkurt, mentre il terzo indagato era all’oscuro di tutto, seppure avesse partecipato alla rapina.

Toccanti le dichiarazioni della moglie di Del Rio, che ha raccontato come la loro fosse una famiglia felice e che questo evento ha distrutto la loro vita. Adesso lei ed il figlio sono tornati in Argentina, loro Paese di origine, e la loro vita è completamente cambiata.

Parole che hanno commosso anche alcuni dei giudici popolari presenti al processo.

 

